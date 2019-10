„Wasserloch“ am Rostocker Steintor: Darum läuft die Kreuzung voll

Rostock

Egal, ob es regnet oder nicht: Auf der Fahrbahn der Ernst-Barlach-Straße steht seit Wochen das Wasser. Nicht nur Autofahrer fürchten, dass sich die viel befahrene Straße in eine Eisbahn verwandelt, sobald der Frost kommt. Von der Firma Nordwasser kommt jedoch Entwarnung: Noch bevor der Winter kommt, soll das Problem behoben und die Baumaßnahme fertig sein.

Das kommunale Versorgungsunternehmen saniert in der Ernst-Barlach-Straße gerade sowohl die Trink- als auch die Schmutz- und Niederschlagswasserleitungen. Die Kanalarbeiten gehören zur Gesamtmaßnahme der Umgestaltung der Steintorkreuzung und laufen seit mehr als einem Jahr, sind aber laut der Verantwortlichen zum Teil „komplizierter als gedacht“.

„Komplizierter als gedacht“: Bauarbeiter bei der Vorortbesprechung auf der Straßenbaustelle am nördlichen Ende der Richard-Wagner-Straße. Quelle: OVE ARSCHOLL

Rund 100 Liter laufen pro Tag auf die Straße

„Das Wasser, was seit einer Weile über die Richard-Wagner-Straße in Richtung Ernst-Barlach-Straße läuft, kommt aus einer Trinkwasserleitung, die für den Zeitraum der Sanierungsarbeiten am Versorgungssystem außer Betrieb genommen werden musste“, sagt Reiner Kessner, der bei Nordwasser für das Baumanagement zuständig ist.

Das Problem dabei: „Ein geringer Druckaufbau in diesem Abschnitt besteht dennoch, so dass für die Sicherstellung der Arbeiten in der Baugrube auf Höhe des OZ-Gebäudes eine sogenannte Entlastungsarmatur installiert wurde, von der bis zum Abschluss der Arbeiten noch eine geringe Wassermenge über die Fahrbahn zum nächstgelegenen Entwässerungspunkt abgeleitet wird“, so Kessner. Laut Nordwasser-Sprecher Peer Steinbrückner handelt es sich um rund 100 Liter Wasser am Tag.

Am Mittwoch wurde begonnen, über eine Länge von 125 Meter einen sogenannten Inliner in den zu sanierenden Leitungsabschnitt unterhalb der Steintorkreuzung einzubauen. Dieses Rohr im Rohr wurde mit bis zu 70 Grad heißem Dampf ausgehärtet. Das sorgte vor allem am Donnerstagabend für einen spektakulären Anblick, als stundenlang Wasserdampf über die Kreuzung nebelte. Die entsprechenden Arbeiten wurden am Freitag abgeschlossen.

Neue Leitung wird in zwei Wochen eingebaut

In der kommenden Woche sollen laut Kessner noch eine unterirdische Druckprüfung sowie die Hygienebeprobung des sanierten Abschnittes stattfinden, bevor in der 43. Kalenderwoche – also ab dem 21. Oktober – die neue Trinkwasserleitung in das bestehende Netz eingebunden wird. Spätestens dann „wird auch kein Wasser mehr auf die Straße fließen“, sagt Nordwasser-Sprecher Steinbrückner.

Autofahrer müssen sich in der Richard-Wagner-Straße also noch fast bis zum Monatsende auf die halbseitige Straßensperrung einstellen.

Restarbeiten sollen vor dem Winter fertig werden

Auch die finalen Bauarbeiten der gesamten Kreuzungssanierung hängen davon ab, wann Nordwasser fertig wird. „Erst dann können im Auftrag der RGS noch einige Restflächen im Bereich des Rosengartens sowie die Zufahrt zum Parkplatz der OSTSEE-ZEITUNG endgültig geschlossen werden“, sagt Annekatrin Haker von der Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS), welche für die Steintorkreuzung zuständig ist. Auch sie geht davon aus, dass dies noch vor dem Winter erledigt ist.

Die Verkehrsfreigabe der Ernst-Barlach-Straße sei ja bereits vor einiger Zeit schon erfolgt. Der gesamte Kreuzungsumbau am Steintor hat bereits mehr als anderthalb Jahre gedauert. Rund 7,3 Millionen Euro werden nach Abschluss der Arbeiten dafür geflossen sein.

Lesen Sie mehr:

„Gefährlicher als vorher“: Kritik nach Umbau der Steintor-Kreuzung in Rostock

Mehr zur Autorin

Von Claudia Labude-Gericke