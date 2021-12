Rostock

Am Donnerstagmorgen, 9. Dezember, standen die Anwohner in der Rostocker Lindenstraße für etwa eineinhalb Stunden ohne Wasser da: Grund waren Arbeiten an einer beschädigten Leitung, wie der Wasserversorger Nordwasser mitteilt. Laut Nordwasser-Sprecherin Bettina Kalnins sei es am Mittwochabend zu einem Rohrbruch gekommen: „Wir haben die Schadstelle großräumig abgesperrt und das Wasser gedrosselt. Die Versorgung konnte aufrechterhalten werden.“

Am Donnerstag musste das Wasser schließlich für die Dauer der Reparaturen abgestellt werden. Betroffen waren neben der OSTSEE-ZEITUNG auch die Jenaplanschule sowie drei Wohnhäuser. Alle Betroffenen seien über die Maßnahme informiert worden.

Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass es sich um einen sogenannten Ermüdungsbruch handelte – die Leitung ist bereits in die Jahre gekommen. Im kommenden Jahr sollen diese im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Lindenstraße erneuert werden.

Von Katharina Ahlers