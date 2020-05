Wasserschaden statt Wiedereröffnung: Weitere Hiobsbotschaft für Restaurant „Käthe“ in Rostock

Rostock

Das laute Gebläse des Kondenstrockners tönt durch das Restaurant „Käthe“ in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV). Im vorderen Bereich türmen sich Kartons mit Küchenutensilien, Stühle sind aufeinandergestapelt, Tische zusammengeschoben. „Das sieht etwas chaotischer aus, als es geplant war“, sagt Betreiber Andy Szabó.

Nach der wochenlangen Zwangspause durch Corona dürfen Restaurants nun wieder öffnen – das „Käthe“ bleibt aber vorerst geschlossen. Bei Renovierungs- und Baumaßnahmen kam ein größerer Wasserschaden zum Vorschein. „Es war eine kleine Stelle. Wir dachten, man müsse einfach nur den Belag hochnehmen, Löcher in den Boden bohren und mit Heißluft alles trocknen. Dann ergab sich aber, dass der Schaden und die Fläche wesentlich größer sind als gedacht“, sagt Szabó. Lange hatte er der Wiederöffnung entgegengefiebert, doch nun sind weder die Küche noch die Sanitärbereiche nutzbar.

Freude über Lockerung

Bis zum Schluss hatte das Team gehofft, am Sonnabend das Restaurant doch noch öffnen zu können. „Der Beschluss hat uns sehr gefreut und eigentlich war für uns klar, dass es trotzdem wieder losgehen kann – erst einmal ohne Essen. Auch meine Angestellten wollen unbedingt wieder arbeiten“, sagt Szabó. „Aber als es dann hieß, dass auch der Toilettentrakt betroffen ist, mussten wir absagen.“

Zu allem Überfluss führte ein Stromausfall zum Ausfall der mit Eis gefüllten Kühltruhe. „Das ist alles abgetaut“, sagt der Rostocker. „Wir frieren das gerade wieder ein, um es dann besser entsorgen zu können – kurz bevor die Mülltonnen geleert werden. Im Moment sind wir echt bedient.“

Hoffen auf die Versicherung

Der Selbstständige hofft, dass es sich bei dem Wasserschaden um einen Versicherungsfall handelt, der übernommen wird. „Das wäre gut – ansonsten müssen wir uns neue Pläne überlegen.“ Er fürchtet, dass viele Betriebe seiner Branche die Ausnahmesituation nicht überstehen werden. „Ich habe immer gesagt, bis Juni schafft das ‚Käthe‘ das. Wenn sich dann nichts tut, wird es für uns schwierig. Da muss man realistisch sein“, sagt er traurig. Die Soforthilfe sei gut, aber nicht genug. „Die Kosten sind höher. Außerdem werden ja nur Betriebskosten gezahlt. Ich muss gucken, wie ich über die Runden komme“, sagt Szabó. „Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mich dann doch wieder in eine Abhängigkeit zu begeben.“

Sorge um Aushilfen

Auch wenn Restaurants nun eingeschränkt wieder öffnen dürfen – gut stehe es um die Branche dennoch nicht. „Es ist ja nicht so, als wären die Umsätze jetzt wieder so, als wäre nichts passiert“, sagt der Unternehmer. Er und seine Kollegen können die Maßnahmen nachvollziehen. „Aber wir brauchen Unterstützung. In der Gastronomie gibt es keinen Nachholeffekt. Wer sich ein Auto kaufen möchte und das wegen Corona jetzt nicht gemacht hat, holt das nach. Aber keiner wird jetzt fünf Schnitzel bestellen, weil er das in den vergangenen sieben Wochen nicht konnte.“ Ähnlich wie Kaufanreize und Abwrackprämien in der Autobranche und Rettungsschirme für Banken seien auch weitere Rettungsmaßnahmen für die Gastronomie wichtig.

Der Chef sorgt sich zudem um die Aushilfen seines Restaurants. „Kurzarbeitergeld gibt es nur für sozialversicherungspflichtig Angestellte“, erklärt er. „Wir haben unsere Aushilfen ausgebildet und fit gemacht und nun kann ich sie seit Wochen nicht beschäftigen – durch den Wasserschaden dauert das jetzt noch länger.“ Für den Arbeitgeber ein schmerzliches Problem. „Gerade in einem so arbeitsfluktuativen Geschäft sind Aushilfen extrem wichtig. Aber natürlich suchen die sich einen anderen Job, sie brauchen ja auch Geld.“

Hoffen auf Juni

Im Juni möchte die Belegschaft des „Käthe“ wieder die ersten Gäste empfangen können. „Wir müssen abwarten, die Handwerker haben ja auch nicht drauf gewartet, dass ich anrufe. Alle haben viel zu tun“, sagt Szabó. „Sobald es wieder möglich sein wird und zumindest die Toiletten wieder genutzt werden können, werden wir versuchen, in kleinen Schritten wieder zu öffnen.“ Der Rostocker freut sich über die Solidarität der Gäste. „Viele haben sich gefreut, endlich wiederkommen zu dürfen und auch ihre gekauften Gutscheine einzulösen. Unsere Gäste sind traurig und haben gesagt, dass sie das dann im Juni mit uns rocken.“

Der Inhaber hofft, dass auch weiterhin Gutscheine über das „Kopf-über-Wasser“-Projekt gekauft werden. „Wir vermissen unsere Gäste“, betont er. „Wir hoffen, sie bleiben uns treu und bleiben bei uns.“

Am Freitag weiterer Protest Auch wenn Restaurants wieder öffnen dürfen, bleibt die aktuelle Ausnahmesituation für die Gastronomie existenzgefährdend. Abstandsregeln und eingeschränkte Öffnungszeiten führen weiterhin zu geringerer Auslastung und Umsatzeinbußen. Um darauf aufmerksam zu machen, versammeln sich die Betreiber von Restaurants, Cafés, Bars und Clubs am Freitag zur dritten „Leere Stühle“-Aktion. Diese findet um 11 Uhr auf dem Neuen Markt statt. Die Bundesregierung hat beschlossen, dass die Mehrwertsteuer auf Speisen für ein Jahr auf sieben Prozent gesenkt wird. Die Gastronomen begrüßen diesen Entschluss, fordern aber, dass diese Regelung auch für Getränke und Übernachtungen gelte, damit alle Bereiche der Gastronomie davon profitieren.

Von Katharina Ahlers