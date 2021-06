Rostock

Der Herz des Landes ist schwarz. Schwarz wie Öl und Steinkohle. Millionen Tonnen fossiler Brennstoff gehen bisher jährlich im Rostocker Seehafen über die Kai-Kanten. Doch das soll sich ändern. Im Schnellverfahren: In den kommenden neun Jahren sollen in Rostock bis zu 1000 neue Jobs entstehen – in der Produktion sauberer Energie.

Was bisher nur eine Idee war, wird immer konkreter: Die Bundesregierung hat gleich vier Wasserstoff-Projekte aus der Region für millionenschwere Förderprogramme bei der EU in Brüssel angemeldet. Das größte davon: Allein für den Aufbau einer Wasserstoff-Fabrik im Seehafen soll es mehr als 300 Millionen Euro geben. „Das könnte der Anfang für eine ganze Reihe neuer, großer Firmen-Ansiedlungen in Rostock werden“, sagt bereits Dr. Ralf Tschullik, Leiter des Warnemünder IWEN-Instituts.

Die Infrastruktur steht schon

Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port Quelle: Ove Arscholl

Der Plan, an dem im Seehafen acht Firmen und Institutionen – darunter auch der Energie-Riese RWE – gemeinsam arbeiten: In direkter Nachbarschaft zum Steinkohlekraftwerk soll eine Anlage zur Produktion von Wasserstoff aus Windstrom entstehen. „Der Hafen ist dafür so gut geeignet wie kaum ein anderer Standort“, sagt Jens Scharner, Geschäftsführer des Hafenbetreibers Rostock Port.

Denn bis auf die Produktionsanlagen gibt es in Rostock bereits die komplette Infrastruktur: Über die riesigen Stromleitungen, die bisher das Kraftwerk mit dem Rest Europas verbinden, kann Ökostrom – entweder aus Windanlagen auf See oder auch an Land – direkt zur Produktion geleitet werden. Und von sauberem Strom hat der Nordosten mehr als genug: MV produziert bereits knapp doppelt so viel Energie, wie im Land überhaupt verbraucht werden kann.

Die Abwärme, die bei der Wasserstoff-Erzeugung entsteht, kann übrigens ins Rostocker Fernwärmenetz eingespeist werden. Die Stadtwerke müssten dann weniger Gas für warmes Wasser in der größten Stadt des Landes verfeuern.

Abnehmer auch im Osten

Ein Abnehmer des Wasserstoffs soll der Yara-Konzern sein: Aus dem „grünen“ Wasserstoff will das Unternehmen grüne Düngemittel – sauberen Ammoniak – in seinem Werk in Poppendorf herstellen. Ein anderer Teil des klimafreundlichen Gases soll für die Mobilität genutzt werden – für Busse, Lastwagen oder Autos, die mit Brennstoffzellen angetrieben werden.

Doch nicht nur in der Region soll der Wasserstoff Abnehmer finden: Für Lagerung und Weitertransport stehen bereits das Großtanklager sowie die Pipelines gen Süden bereit. Denn dort – in Mitteldeutschland – sei saubere Energie gefragt. „Der Wasserstoff lässt sich entweder für chemische Prozess nutzen oder ohne Abgase verbrennen, um wieder Strom erzeugen“, erklärt Scharner. Attraktiv sei das unter anderem für die großen Chemie-Anlagen im Raum Halle/Leipzig.

Lockt der Wasserstoff sogar VW?

Dr. Ralf Tschullik Quelle: Ove Arscholl

Einer der geistigen Väter der Rostocker Wasserstoff-Pläne ist IWEN-Chef Tschullik: Das Steinkohlekraftwerk werde in absehbarer Zeit vom Netz gehen, der Umschlag an Kohle und Öl einbrechen. Wasserstoff soll die Lösung für die drohenden Probleme sein – und nicht nur Jobs erhalten, sondern sogar neue Arbeitsplätze schaffen – in der Produktion des Edelgases, im Transport und der „Veredlung“. „1000 neue Jobs bis 2030 halte ich für realistisch“, so Tschullik.

Bereits 2025 soll die Wasserstoff-Produktion in Rostock starten. Zunächst mit 100 Megawatt, bis 2030 soll dann auf ein Gigawatt hochgefahren werden. Perspektivisch, so heißt es aus dem Hafen, sollen in Rostock mit dem Wasserstoff auch E-Fuels – die klimafreundliche Alternative zu Diesel und Benzin – produziert werden. „Wir haben die Chance, auf der europäischen Landkarte eine echte Größe zu werden – und das macht uns dann für viele, viele andere Firmen und Branchen als Standort attraktiv.“

Bisher musste sich Rostock um neue Auto- oder Chemie-Fabriken nicht bewerben. Für die ganz Großen der Wirtschaft waren andere Standorte attraktiver. „Das wird sich mit Wasserstoff ändern“, so Tschullik. Denn für die Firmen werde es immer wichtiger, dass nicht das Produkt selbst grün und klimafreundlich ist – sondern bereits die Produktion. „VW sucht beispielsweise Standorte für sechs Gigafabriken für Batterien. Wir haben die Flächen und die Energie, um diese Batterien mit Wasserstoff sauber zu produzieren“, sagt Tschullik.

Er selbst wisse von mehreren großen Konzernen, die sich brennend für Rostocks Wasserstoff-Pläne interessieren. Und auch Michael Sturm, Geschäftsführer des Landeswirtschaftsförderers „Invest in MV“, hofft auf Wasserstoff: „Chip- und Autohersteller, aber auch die Lebensmittelbranche achten mehr und mehr darauf, wo sie ihre Energie herbekommen. Wasserstoff made in Rostock wäre ein echter Standortvorteil.“

Weitere Projekte im Umland

Nicht nur um Hafen, sondern auch im Land soll das Gas künftig eine Rolle spielen: In Laage will die Firma Apex Energy aus Teterow ebenfalls Wasserstoff produzieren – bis zu 7000 Tonnen pro Jahr. Das Gas soll in eine neue Pipeline eingespeist werden, die Güstrow mit Rostock verbindet. Ein ähnliches Projekt plant die Firma Enertrag: Im Rostocker Süden will sie 55 Megawatt Wasserstoff herstellen – und unter anderem direkt an einer Tankstelle anbieten.

Enertrag, Apex Energy, der Gasnetz-Betreiber Ontras sowie der Pipeline-Bauer Gascade planen zudem eine neue Wasserstoff-Pipeline nach Berlin, Brandenburg und weiter bis nach Sachsen. Gesteuert und betrieben von Rostock aus.

Von Andreas Meyer