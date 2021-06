Wasserstoff made in Rostock – das klingt immer noch nach Zukunftsmusik. Aber: Die Bundesregierung will die Pläne für eine neue Wasserstoff-Fabrik und weitere Projekte mit bis zu 300 Millionen Euro fördern. Das schafft nicht nur hunderte neue Jobs, das könnte auch die ganz großen Konzerne an die Küste locken. Worauf Rostock noch hofft.