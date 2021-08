Wassertourismus in MV: In Ostseehäfen werden die Liegeplätze knapp

Rostock

Sich einfach mal treiben lassen, frische Seeluft atmen und im Rhythmus der Wellen mitschaukeln: So und nicht anders stellen sich derzeit viele Urlauber ihre perfekte Auszeit vom alltäglichen Stress vor. Statt in die Ferne zu fliegen, verbringen sie ihre freien Tage lieber im eigenen Land – oder besser gesagt auf dem Wasser. Und das spiegelt sich auch in der Auslastung der Marinas in Mecklenburg-Vorpommern wider. Liegeplätze sind vielerorts extrem knapp – oftmals weit im Voraus ausgebucht.

Einer der wenigen Yachthäfen in der Region in dem Durchreisende innerhalb der Saison auch spontan eine Chance haben ihre Boote festzumachen, ist der in Hohe Düne. Mehr als 900 Liegeplätze stehen an der Warnow-Mündung zur Verfügung.

Entspannung pur trotz voller Stege

Einen von ihnen belegt Peter Michaels als Dauerlieger. Seit mittlerweile 20 Jahren ist er als begeisterter Hobby-Segler unterwegs. Zusammen mit seiner Frau verbringt er fast jede freie Minute auf seinem Boot – sofern es sein Terminkalender zulässt. Für ihn gibt es nichts Schöneres, als auf der Ostsee unterwegs zu sein. „Hier kann man alles um sich herum vergessen. Alle Sorgen werden einfach zu Hause gelassen. Das ist Entspannung pur“, sagt der 62-Jährige.

Ellen und Peter Michaels leben in Rostock und auf dem Boot „Ellen“. Quelle: Ove Arscholl

Während der Markgrafenheider noch ein paar kleinere Reparaturen an seiner „Ellen“ vornimmt, genießt seine Frau und Namensgeberin des Bootes die letzten Sonnenstrahlen an Deck. „So lässt es sich aushalten.“

Reisen wohin der Wind einen bringt

Nur zwei Stege weiter haben es sich Dieter Plümacher und Monika Heil aus dem Taunus gemütlich gemacht. Auf ihrem Boot „Legolas“, stoßen sie mit Freundin Iris Brzezinski und deren Mann auf ihren gemeinsamen Nachmittag an. Eigentlich wollen die vier in den nächsten Tagen die Häfen in der näheren Umgebung erkunden, ob das so klappt, hänge vom Wetter ab.

Rund fünf Monate im Jahr verbringen Dieter Plümacher und Monika Heil auf dem Wasser. Ihre Route gestalten sie meist so, dass sie möglichst viel sehen können. Das Besondere für sie daran: Die Unabhängigkeit. „Wir sind an keinen Ort gebunden und können dorthin fahren, wohin uns der Wind bringt“, sagt Heil. Einzige Schwierigkeit in MV: Der Run auf die Häfen macht es ihnen nicht immer leicht einen Liegeplatz zu finden. „Voll ist gar kein Ausdruck mehr dafür“, meint Plümacher. Bewusst haben sie sich daher heute dazu entschiede ihren Besuch in Hohe Düne an Bord zu nehmen. „Hier hat man zumindest immer eine Chance auf einen Platz.“

Dieter Plümacher (v. r.) und Monika Heil aus dem Taunus stoßen auf ihrem Boot „Legolas“ mit Iris Brzezinski an. Quelle: Ove Arscholl

Wichtiger Wirtschaftsfaktor für MV

Wenngleich die hohe Auslastung der Marinas für Freizeitskipper ärgerlich sein kann, so freut es zumindest die hiesige Wirtschaft. Denn: „Der Bootstourismus spielt eine wichtige Rolle für MV und liegt neben Camping, Radfahren und allen Urlaubsformen, bei denen sich Gäste relativ autark bewegen können, im Trend“, bestätigt Katrin Hackbarth, Sprecherin des Tourismusverbands Mecklenburg-Vorpommern. Die Nachfragen nach Freizeitangeboten auf dem Wasser seien insbesondere in Zeiten der Pandemie noch einmal deutlich größer als üblich.

„Der Wassertourismus ist einer unserer Hauptmärkte der touristischen Entwicklung im Land. Er ist zugleich eine Wachstumsbranche. Die Wasserstraßen sind gut gefüllt. Hausboote und Charteryachten boomen. Die modernen Häfen im Land sind gefragte Standorte und Anlegeplätze, um die touristisch attraktiven Regionen bei uns näher zu erkunden“, betont auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Grenzenlose Freiheit erleben

Otto Dibelius und sein Sohn Harald stehen auf dem Boot „Baltic Finn“ im Yachthafen Hohe Düne. Quelle: Ove Arscholl

Den Rostocker Otto Dibelius und seinen Sohn Harald (16) wundert es nicht, dass immer mehr Menschen von Land- zu Wasserratten mutieren. „Nirgendwo sonst hat man solch eine atemberaubende Atmosphäre wie auf dem offenen Meer“, sind sich beide einig. Es ist das faszinierende Gefühl von grenzenloser Freiheit, der Adrenalinkick bei starkem Wellengang gepaart mit echtem Entdecker-Feeling, was sie am Wassersport reizt.

„Ich bin froh, dass ich dieses Hobby mit meinem Sohn teilen kann. Anders als viele andere haben wir das Glück, dass wir unser Boot hier in unserer Heimat liegen haben. Viele Leute müssen dafür erst anreisen“, sagt Otto Dibelius und schaut in Richtung Himmel. „Sieht aus als könnten wir gleich aufbrechen. Genug Wind haben wir heute auf jeden Fall.“

Von Susanne Gidzinski