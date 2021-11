Wasserwerk in Graal-Müritz für 200 000 Euro modernisiert

Graal-Müritz

Zwei Jahre lang wurde das Wasserwerk in Graal-Müritz bei laufendem Betrieb modernisiert. Rund 200 000 Euro hat Nordwasser in die Neuerungen investiert. Nun ist ein Großteil der Arbeiten abgeschlossen. „Aktuell versorgen wir in Graal-Müritz 4200 Einwohner mit Trinkwasser. Wir haben die Aufbereitungskapazität im Wasserwerk durch neue Filteranlagen erhöht, ebenso die Reinwasserversorgung durch neue Pumpen. Damit ist die Versorgungssicherheit insgesamt gestiegen“, sagt Judith Streicher, Ingenieurin bei Nordwasser.

Begonnen wurde mit dem Austausch der vier vorhandenen Reinwasserpumpen. Nun gibt es sechs neue Pumpen zur Einspeisung in das Versorgungsnetz. Die Anzahl wurde erhöht, weil der Bedarf an Wasser kontinuierlich gestiegen ist. Lagen die Tagesspitzen beim Wasserverbrauch im Jahr 2015 noch bei 1700 Kubikmeter, sind es jetzt mehr als 1900 Kubikmeter. „Durch die moderne Pumpentechnologie kann das Wasserwerk nun gleichmäßiger und damit auch energiesparender betrieben werden. Der Energieverbrauch wird so um circa 20 Prozent reduziert“, erklärt Sprecher Peer Steinbrückner.

Die Schaltanlage der Reinwasserpumpen wurde im vergangenen Jahr erneuert und modernisiert. Um im Fall einer Havarie die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurde die Leitung des Notstromaggregats optimiert. „Wasserwirtschaftliche Anlagen benötigen immer Reinvestitionen. Die Anforderungen im technischen Bereich müssen an die jeweilige Gemeindeentwicklung angepasst werden, damit Graal-Müritz weiter wachsen kann“, sagt Katja Gödke, Geschäftsführerin des Warnow-Wasser- und Abwasserverbandes (WWAV). Der WWAV ist seit seiner Gründung im Jahr 1994 Träger der öffentlichen Wasserversorgung. Und außerdem abwasserbeseitigungspflichtige Körperschaft für die Stadt Rostock und für den Zweckverband Wasser-Abwasser Rostock-Land, dem 28 Gemeinden im Landkreis Rostock angehören.

In diesem Jahr wurde die Anzahl der Filter erhöht. Mit der erweiterten Filteranlage wird die Wasseraufbereitungsleistung erhöht. Im kommenden Jahr sollen dann noch die Schaltanlagen für die Rohwasserpumpen zur Förderung des Rohwassers aus den Brunnen erneuert werden. Das Grundwasser wird aus acht Brunnen gefördert, über vier Filter aufbereitet und durch sechs Pumpen in das Versorgungsnetz eingespeist. Die jährliche Trinkwassernetzabgabe des Wasserwerkes in Graal-Müritz liegt bei rund 380 000 Kubikmeter.

Bürgermeisterin Benita Chelvier hat sich bei einem Rundgang durch das Wasserwerk selbst ein Bild gemacht: „Ich bin jetzt das erste Mal in unserem Wasserwerk gewesen und bin beeindruckt, welches technische Know-how da drinsteckt. Als Bürgermeisterin bin ich beruhigt, wenn ich sehe, was für starke Partner wir haben, die für unsere Trinkwassersicherheit sorgen.“

Das Wasserwerk in Graal-Müritz wurde bereits 1963 gebaut. Es ist das größte der insgesamt zehn Grundwasserwerke im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Wasser Abwasser Rostock-Land (ZVRL). Aus dem Wasserwerk Graal-Müritz fließt das Trinkwasser in rund 34 Kilometer Trinkwassernetz.

