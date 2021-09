Rostock

Der Rostocker Unternehmerverband ist seit 30 Jahren für den Mittelstand da. Zum Jubiläum gibt es nun einen Wechsel an der Spitze: Nach fast drei Jahren wechselt der amtierende Geschäftsführer Ulf Mauderer aus familiären Gründen nach Greifswald, übernimmt dort ab November einen Posten als Abteilungsleiter bei den Medigreif-Kliniken. „Ich wäre auch gern länger geblieben“, sagte der Scheidende beim Spätsommerfest des Verbandes im Rostocker Zoo.

Ein großer Teil seiner Zeit als Geschäftsführer fand unter Pandemiebedingungen statt. „Und ich kann sagen, dass wir gut durch die Krise gekommen sind“, so Mauderer nicht ohne Stolz. Auch wenn der direkte Kontakt zu den Unternehmen oft nicht möglich war, hätten die Netzwerke Bestand bewiesen. Die Zahl der Mitglieder konnte ebenfalls gehalten beziehungsweise Abgänge ausgeglichen werden – sie liegt bei rund 500.

Für Nachfolgerin Susann Baltzer ist das eine beachtliche Größe. Sie war zuletzt fünf Jahre lang Geschäftsführerin beim Bauernverband Bad Doberan. „Da hatte ich 110 Mitglieder“, sagt sie. Im Unternehmerverband gebe es zudem ein Team in der Geschäftsstelle. „Auf die Arbeit mit den Kollegen freue ich mich sehr. Ich bin als Fußballspielerin auch eher Teamplayer als Einzelkämpferin“, erzählt die Mutter zweier Töchter augenzwinkernd. Die wechselhaften Gefühle von Ulf Mauderer bezüglich seines Abschieds kann Susann Baltzer nachvollziehen. „Auch ich denke gerne an die Arbeit mit den Landwirten zurück. Aber jetzt ist Zeit für etwas Neues. Und ich freue mich vor allem darauf, dass der Unternehmerverband nicht nur eine Branche vertritt, sondern eine riesige Bandbreite bietet“, so die 37-Jährige.

Experten-Tipps und Netzwerkarbeit

Was sie schon in der ersten Woche festgestellt hat: „In puncto Digitalisierung läuft es schon super“, bilanziert Baltzer. Künftig gelte es, weiterhin gute Arbeit für bestehende sowie neue Mitglieder zu machen und den Unternehmern aus Rostock und dem mittleren Mecklenburg bei ihren vielfältigen Belangen zur Seite zu stehen – ob bei der Suche nach Fachkräften oder dem Thema Nachfolge. „Wir haben für viele spezielle Fragen eigene Expertenteams. Da ruft man an und dann wird einem geholfen“, weiß Susann Baltzer. Von dieser Beratung könnten nicht nur Betriebe mit langer Tradition profitieren. „Das nützt auch Start-ups. Für junge Gründer ist zudem das Netzwerk, das der Verband bietet, unverzichtbar.“

Das kann Tom Scheffler nur bestätigen. „Wenn man als Unternehmer für seine Stadt und die Region etwas erreichen will, schafft man das alleine kaum. Wenn dagegen viele zusammen stehen, ist mehr möglich“, sagt der Geschäftsführer der Firma FSN Fördertechnik aus dem Rostocker Osthafen. Er sei deshalb überzeugt davon, dass der Unternehmerverband auch weiterhin eine wichtige Rolle spielt. „Die Mitgliedschaft ist für die Unternehmen ja freiwillig, kostet aber natürlich auch etwas. Dass die Zahlen stabil bleiben, ist deshalb natürlich auch ein Zeugnis für die wichtige Arbeit und die Bedeutung des Verbandes“, so Scheffler. Er genoss am Mittwochabend genau wie die anderen 120 Gäste das Spätsommerfest im Zoo. „Man kann viel über Online-Sitzungen machen und sich da gegenseitig Excel-Tabellen zeigen. Aber so ein echter, persönlicher Austausch ist nicht zu ersetzen.“ Das sahen die meisten der Anwesenden genau so – deshalb wurde auch dann noch gefeiert, als die Affen des Zoos direkt nebenan schon längst schlafen gegangen waren.

Von Claudia Labude-Gericke