Rostock

Mecklenburg-Vorpommern ist das Bundesland mit den meisten Alkoholikern, hat die Barmer Krankenkasse herausgefunden. Mehr als 34 000 Menschen im Land sind von der Sucht betroffen. Tendenz steigend. Eine Sucht, die vielen nicht mal bewusst ist. Denn sich selbst einzugestehen, dass täglicher Alkoholkonsum nicht normal ist, fällt den meisten schwer.

Anlaufstelle für Menschen mit Alkoholsucht: Trockendock e. V.

Im Rostocker Stadtteil Groß Klein gibt es den Verein Trockendock e. V., der als Anlaufstelle für Alkoholiker dient. Hier wird Betroffenen geholfen. Schatzmeister des Vereins und selbst trockener Alkoholiker ist Karl-Heinz Paschke (68). Er weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sich selbst die Sucht nach Alkohol einzugestehen und auf Dauer zu besiegen.

„Alkoholkrank bleibt man sein ganzes Leben“

„Alkoholkrank bleibt man sein ganzes Leben. Man muss jeden Tag etwas dafür tun und sich damit beschäftigen“, sagt der 68-Jährige. „Mit sechs Jahren habe ich mein erstes Bier getrunken mit dem Gedanken, was die Erwachsenen können, das kann ich doch auch“, erzählt er von dem Start seiner Alkohollaufbahn. Der Prozess kam schleichend, auch durch den wahllosen Konsum des Alkohols, den er schon als Kind zu Hause vorgelebt bekam. „Mit 13 oder 14 waren es dann schon zwei bis drei Bier am Tag. Wenn man täglich Bier trinkt, ist man schon abhängig“, weiß der Rostocker.

Der Verein Trockendock hat für Menschen mit Alkoholproblemen immer ein offenes Ohr. Quelle: Martin Börner

„Wenn man jedes Wochenende betrunken ist, fällt das schon auf“

Wer einmal die Kontrolle über mäßigen Alkoholgenuss verloren hat, kommt so schnell nicht wieder aus dem Teufelskreis hinaus. „Über das tägliche Trinken kommt man dann so rein. Man ist ja auch stolz, wenn man mehr verträgt und nicht so schnell betrunken ist.“ Die Selbsterkenntnis, dass die Trinkerei schon lebensbestimmend ist, kommt ihm mit 35. „Wenn man jedes Wochenende betrunken ist, fällt einem das schon auf“, berichtet der trockene Alkoholiker von seinen Erfahrungen. „Dann setzt man mal ein paar Tage aus.“ Aber der Rückfall ist vorprogrammiert. Als Werftarbeiter bis zur Wende erlebt er es auch unter Kollegen, dass Trinken fast normal ist.

Alkoholprobleme? Hier gibt es Rat * Trockendock e.V. , Taklerring 41, 18109 Rostock, 0381 / 120 51 59. * Evangelische Suchtberatung Rostock, Dalwitzhofer Weg 1, 0381 / 455 128. * Abstinenzgruppe Alkohol & Drogen Wismar, Trauercafé Diakonie, Schwarzes Kloster, Mecklenburger Str. 36–38, 23966 Wismar, 03841 / 22 40 410. * Evangelische Suchtberatung Rostock, Seestraße 13, 18209 Bad Doberan, Tel. 038 203 / 77 455. * Suchtberatung im Diakoniewerk, Am Wasserturm 4, 23936 Grevesmühlen, Tel. 038 81 / 78 590.

„Bei zwei Promille ging’s mir gut“

Gefährlich an der Sache: „Umso länger man trinkt, wird der Spiegel immer höher. Bei zwei Promille ging’s mir gut. Darüber war ich betrunken, darunter kam es schon zu Entzugserscheinungen wie Zittern.“ Um sich selbst zu schützen, hat er die hochprozentigen Flaschen versteckt, aber „im Suff habe ich sie wieder gefunden.“ Was Alkoholiker dann trinken, ist ihnen beinahe egal, bei Paschke beliebt waren Pfeffi, Blauer Würger, Bier und Schnaps. Die meisten Versuche, selbst aus der Alkoholspirale zu entkommen, scheiterten. Auch die Wege in Gehlsdorf’ Entzugsklinik waren nur von kurzer Dauer. „Es dauert lange, bis man wirklich erkennt, dass man ein Problem hat.“

„Die Leber hat ein Gedächtnis für Alkohol“

Als er irgendwann auch körperlich von dem Alkohol gezeichnet ist, begibt er sich erneut in ambulante Therapie. Kurze Trockenzeiten wechseln sich mit erneuten Rückschlägen ab. Zu verlockend der Gedanke, als trockener Alkoholiker den Konsum kontrollieren zu können. „Die Leber hat ein Gedächtnis für Alkohol“, erklärt Paschke. Und es spielt auch keine Rolle, welche Qualität es ist. Ob Fusel oder teurer Whiskey. „Alkohol bleibt Alkohol, die Menge ist entscheidend.“

Weg vom Alkohol, schon Jugendliche können ein ernsthaftes Problem damit haben. Quelle: Agentur 54°

Die Sucht ohne fremde Hilfe zu besiegen schaffen nur wenige

1994 dann kapiert Karl-Heinz Paschke endlich, dass er selbst etwas dafür tun muss, um endgültig trocken zu werden. „Man muss sich sicher sein und es wirklich wollen, dann schafft man es auch mit der Hilfe von anderen. 90 Prozent schaffen es nicht alleine“, erklärt der Schatzmeister des Vereins, der Anlaufstelle von 30 bis 40 Hilfesuchenden täglich ist. Auch wenn die Scham vielleicht groß sein mag, aber Hilfe zu suchen und anzunehmen ist der erste Schritt.

Bei Problemen lieber reden als trinken

Alkoholabhängig zu sein ist außerdem keine Frage der sozialen Schicht. „Wir haben im Verein auch schon Professoren gehabt und Ärzte, die haben nur andere Möglichkeiten, eine Therapie zu machen“, sagt Paschke. Männer wie Frauen können der Sucht nach Alkohol verfallen, auch wenn Männer laut der Barmer Krankenkasse in Mecklenburg-Vorpommern häufiger betroffen sind. Probleme, familiäre Schwierigkeiten, Einsamkeit sind nur einige der Faktoren, die den Griff zur Flasche unterstützen. „Wer Probleme hat, sollte lieber drüber reden, dann geht der Saufdruck auch wieder weg.“

6 Zeichen, an denen Sie eine Alkoholsucht erkennen

Ist ein Glas Wein pro Tag schon gefährlich? Ab wann wird Alkohol zum Problem? Wie erkenne ich, dass ich Hilfe brauche? Dr. Michael Köhnke, Chefarzt der Friedrich-Petersen-Klinik in Rostock klärt über die Kriterien auf: „Es gibt sechs Kriterien für eine Alkoholabhängigkeit. Wenn drei davon über einen längeren Zeitraum zutreffen, liegt eine Sucht vor.“ Dr. Köhnke sagt außerdem, dass bereits der tägliche Genuss von 20 Gramm Alkohol bei Männern – was ungefähr einem halben Liter Bier oder einem Viertelliter Wein entspricht – und 10 Gramm Alkohol bei Frauen, schädlich für den Körper, vor allem für Leber und Nervensystem ist.

1. Starkes Verlangen, unbedingt Alkohol trinken zu müssen.

2. Kontrollverlust beim Trinken. Man fängt an, Alkohol zu trinken und es bleibt nicht bei dem einen Glas.

3. Körperliche Entzugssymptome wie Zittern oder Schwitzen, wenn der Alkoholkonsum reduziert wird.

4. Nachweis der Toleranz. Man verträgt immer mehr, das Hirn gewöhnt sich an die Wirkung.

5. Vernachlässigung von Interessen wie Familie, Hobbys, Sport zugunsten des Alkoholkonsums.

6. Anhaltender Substanzkonsum trotz auftretender körperlicher Folgeschäden.

Von Anja von Semenow