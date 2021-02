Wegen Corona: Kinderläufe bei Rostocker Hella-Marathon-Nacht abgesagt

Rostock

Aufgrund der weiterhin starken Auswirkungen der Corona-Pandemie und der damit nicht vorhersehbaren Folgen für die 19. Hella-Marathon-Nacht am 31. Juli, werden die Kinder- und Schülerläufe der Veranstaltung nicht stattfinden können.

„Um die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewähren, wird die Veranstaltung mit einem angepassten Konzept umgesetzt, welches bedauerlicherweise keine Möglichkeit für einen Kinder- und Schülerlauf zulässt“, sagt Karsten Schölermann vom Veranstalter „BMS – Die Laufgesellschaft“.

Verzicht auf Einzug von Meldegebühren

In Anbetracht der ungewissen Situation verzichtet BMS auf den Einzug von Meldegebühren, so dass den Teilnehmerinnen und Teilnehmern somit keine Kosten entstehen. Die Anmeldung wird daher ohne Zahlungsverkehr storniert. Aus diesem Grund ist auch eine Übertragung auf das nächste Jahr nicht möglich.

„Wir sind weiterhin der Überzeugung, dass die Begeisterung für den Laufsport bereits in jungen Jahren beginnt und durch entsprechende Laufangebote gefördert werden sollte. Deshalb werden wir zukünftig wieder Wettbewerbe für Kinder und Jugendliche in unseren Laufveranstaltungen integrieren, sobald eine Durchführung ohne große Einschränkungen möglich ist“, gibt sich Schölermann hoffnungsvoll.

Teilnehmer können auch „digital“ laufen

Die BMS-Laufgesellschaft bietet für ihre Läufe, auch für die Marathon-Nacht, künftig zwei Möglichkeiten an. Neben der – wenn möglich – direkten Teilnahme vor Ort am Veranstaltungstag, kann ein Lauf auch digital durchgeführt werden. Hierfür wird die Anmeldung wie gewohnt vorgenommen, der Lauf aber in einem abgesteckten Zeitraum (in der Regel ist es der Veranstaltungstag) zu einer beliebigen Uhrzeit durchgeführt.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Dieses Format erfreut sich, nicht zuletzt in Pandemiezeiten, wachsender Beliebtheit und wir erhalten immer mehr Anfragen, ob wir die digitale Teilnahme nicht standardmäßig in jede Veranstaltung integrieren können. Dem kommen wir jetzt nach“, sagt Schölermann. BMS wird den Komfort der angebotenen Veranstaltungen in naher Zukunft durch eine eigene App noch erhöhen.

Hier geht es zur Anmeldung

Für die Hella-Marathon-Nacht stehen die Teilnahme am Marathon, Halbmarathon und der Rostocker 7 zur Auswahl, die Läufe können auch digital durchgeführt werden. Hierbei gibt es zwei Meldevarianten. Mit der Basic-Version erhält man das „rundum-sorglos-Paket“ mit digitaler Startnummer, Zeitnahme- und Ergebnisdienst sowie druckfähiger Urkunde. Wem das nicht genug ist, der bucht noch das Zusatz-Paket dazu und lässt sich die Medaille und die physische Startnummer bequem nach Hause liefern.

Anmeldungen unter www.rostocker-marathon-nacht.com

Von OZ