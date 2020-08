Rostock/Grevesmühlen

Corona hat den Menschen Zeit beschert, in der zu Hause ausmisten konnten. Die Folge: Der Andrang auf Recyclinghöfen und Kleiderkammern war groß. „Wir haben gemerkt, dass die Menschen zu Hause waren und Zeit hatten, ihre Keller und Schuppen auszuräumen“, bestätigt Dirk Jensen, Betriebsleiter des Recyclinghofes von GER Umweltschutz GmbH in Grevesmühlen. „Einen Monat hatten wir komplett geschlossen für private Anlieferer. Als wir Ende April wieder geöffnet hatten, war hier schon viel los.“

Gebracht wurde Grünschnitt, aber auch anderer Abfall. „So langsam normalisiert sich die Lage wieder“, sagt Jensen. Auch der Landkreis Nordwestmecklenburg verzeichnete ein erhöhtes Sperrmüllaufkommen. „In der Tat hatten wir von Januar bis April rund 300 Sperrmüllanmeldungen mehr als 2019 in diesem Zeitraum“, sagt Sprecher Christoph Wohlleben. Hinzu komme, dass in diesem Jahr die Altpapiercontainer an öffentlichen Sammelplätzen stärker genutzt werden. „Das ist aber nicht auf Corona zurückzuführen, sondern auf die Tatsache, dass einige Haushalte ihre Blaue Tonne abbestellt haben“, so der Sprecher.

Kleiderkammern noch immer gut gefüllt

Der Corona-Lockdown wurde ebenfalls genutzt, um Platz in den Kleiderschränken zu schaffen. Da die Kleidercontainer vielerorts überfüllt waren, hatte das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) zwischenzeitlich darum gebeten, vorerst keine Spenden mehr abzugeben. Erst nach der Wiedereröffnung der Ausgabestellen hat sich die Lage etwas normalisiert. „Die Spendenbereitschaft ist jedoch immer noch sehr hoch, die Container sind immer noch voll“, sagt Julia Junge vom DRK in Rostock. „Wir haben uns vor vier Wochen dazu entschieden, die Container an andere Standorte zu stellen.“ Die Container stünden nun direkt bei den Ausgabestellen, damit die Mitarbeiter diese besser im Blick haben und sie schneller leeren können.

„Viele Spender kommen auch direkt mit ihren Kleiderbeuteln zu den Ausgabestellen“, sagt Junge. „Es wird nach wie vor viel ausgemistet.“

Am Wochenende wird ausgemistet

In Nordwestmecklenburg werden die Container einmal wöchentlich geleert. „Sie sind nicht mehr ganz so voll wie während des Lockdowns“, sagt Anke Wyskupaitis vom DRK in Grevesmühlen. „Die Leute arbeiten wieder und haben nicht mehr ganz so viel Zeit.“ Dennoch werde im Vergleich zu den Vorjahren mehr gespendet. „Vor allem montags kommen viele Leute vorbei, die am Wochenende aufgeräumt haben.“

Im Landkreis Rostock haben sich die Wogen geglättet. „Das Spendenaufkommen ist wieder wie immer, regional aber etwas unterschiedlich“, sagt Ehrenamtskoordinatorin Cornelia Klischke. „In Tessin und Schwaan wird im Verhältnis weniger gespendet als in Bad Doberan, Kühlungsborn oder Kröpelin.“

Von Katharina Ahlers