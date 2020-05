Wegen Corona: Nur Notbetrieb bei der Wartung von Offshore-Windparks

Rostock

Selbst Wind, Wellen und Sturm können das Coronavirus nicht stoppen: Die Offshore-Branche arbeitet seit einigen Wochen im Notbetrieb. „Wir machen nur noch das Notwendigste“, sagt Heiko Seefeldt. Der 56-Jährige ist Chef der Rostocker Firma Offshore Industrie Service (OIS), die Windparks und Plattformen in Ost- und Nordsee wartet. „Im April und Mai haben war fast alle Einsätze abgesagt“, erklärt Seefeldt.

Seine 25 Monteure sind zwar so manche steife Brise gewohnt, müssen sich dem Sars-CoV2-Erreger aber beugen. Denn auch für sie gelten die Distanzregeln bei der Arbeit. Beim Schrauben an und auf den 150 Meter großen Windrädern sind sie zwar kein Hindernis – wohl aber bei der Anreise.

Wegen der Abstandspflicht dürfen derzeit nur noch zwei statt vier Offshore-Mechaniker im Helikopter mitfliegen. Dadurch laufen die Kosten aus dem Ruder. „Der Helikopter kostet 60 Euro in der Minute und wäre dann nicht mehr wirtschaftlich“, sagt Seefeldt. Das gleiche Prinzip gilt auch für den nicht ganz so teuren Transport von Personal und Material per Schiff.

Aufträge werden später abgearbeitet

Für vier Beschäftigte hat OIS Kurzarbeit beantragt. Heiko Seefeldt bereitet das keine schlaflosen Nächte, der Leerlauf werde nicht lange dauern. Andere Mitarbeiter bummeln in der Zwischenzeit Überstunden ab oder sind im Urlaub. Der Geschäftsführer ist zuversichtlich, dass es schon bald wieder richtig losgeht.

„Was jetzt liegen bleibt, muss ja auf jeden Fall später nachgeholt werden“, sagt er. Daher betreffe ihn die Krise weniger als beispielsweise ein Restaurant: „Der Umsatz für ein Schnitzel, das jetzt nicht gegessen wird, ist ja weg und kommt nicht wieder zurück.“

Offshore-Experten übernehmen Trainings-Anbieter

OIS wartet unter anderem die 60 Anlagen des Arkona-Windparks vor Rügen und in der Nordsee die beiden riesigen – in Warnemünde gebauten – Konverter-Plattformen von Dolwin 3, einem Windparkanschluss in der Nordsee. Die Offshore-Spezialisten sind ein Tochterunternehmen der Krebs-Gruppe und der traditionsreichen Rostocker Elektronik-Firma Sear.

Während große Teile der Wirtschaft derzeit durch die Corona-Krise in die Zwangspause geschickt werden, baut OIS seine Position aus. Das 2010 gegründete Unternehmen hat vor wenigen Tagen einen Mehrheitsanteil über 51 Prozent an der Firma ISC übernommen, die im Rostocker Fischereihafen Offshore-Kurse und Sicherheitstrainings anbietet.

Platzhirsch an der deutschen Ostsee

„Wir ergänzen uns sehr gut“, sagt ISC-Gründer Volker Heinrich Seibert (49). 3200 Teilnehmer zählt er jedes Jahr in seinen Kursen, die Spanne reicht vom mehrstündigen Crash-Lehrgang bis zur mehrwöchigen Offshore-Komplettausbildung. Seibert, der vor zwei Jahren mit seinen zehn angestellten Trainern aus der Nähe von Kiel nach Rostock kam, gilt als der Platzhirsch der Offshore-Schulungsbranche an der deutschen Ostsee.

Gefährlicher Job, viel Ausbildung

„Es ist eine gefährliche Arbeit“, sagt Seibert über den Job auf Meeres-Windrädern und -Plattformen. Schulung sei deshalb extrem wichtig. „Viele Firmen unterschätzen den Aufwand, den sie dafür betreiben müssen“, erklärt der 49-Jährige. Manche Zertifikate und Kurse müssen alle zwei Jahre erneuert werden.

„Es gibt da eine große Schnittmenge, wo wir etwas zusammen machen können“, sagt Heiko Seefeldt. Nach außen bleibt alles, wie es ist. Beide Firmen OIS und ISC bleiben erhalten, ebenso die beiden Chefs. Aber im Hintergrund sei nun deutlich mehr möglich. Kunden könne man jetzt Komplettlösungen aus einer Hand anbieten, von der Schulung bis zur Wartung. Zum Netzwerk gehören auch das maritime Korrosionsschutzunternehmen Krebs, das unter anderem mit eigenen Industriekletterern und einer eigenen Flotte aufwarten kann, und die Elektronik- und Softwareexperten von Sear.

Rostock wird internationales Meerestechnik-Zentrum

Seibert und Seefeldt sehen ihre Zusammenarbeit als einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Im Fischereihafen entsteht in den nächsten Jahren das Ocean Technology Campus – ein Meerestechnik-Zentrum mit Beteiligung der Fraunhofer-Gesellschaft und der Industrie. Geplant ist ein Kompetenzzentrum mit internationaler Strahlkraft.

„Etwas Vergleichbares gibt es bisher nur in Kanada“, sagt Heiko Seefeldt. Der Zusammenschluss mit Seiberts Sicherheitstrainings-Unternehmen soll nicht der letzte Schritt in diese Richtung sein. Den Trainingsbetrieb bei ISC stört das Coronavirus übrigens nicht: Alle Kurse laufen weiter.

Von Gerald Kleine Wördemann