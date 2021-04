Wegen Corona: Rostocker Citylauf wird verschoben

Rostock

Der 29. Rostocker Citylauf wird vom 16. Mai auf den 5. September 2021 verschoben. „Die aktuelle Infektionslage und die damit verbundenen Einschränkungen lassen keine andere Möglichkeit zu“, teilte der Veranstalter mit. Der Vorstand des Rostocker Citylauf e.V. und die Agentur Pro Event hatten am Montag in gemeinsamer Abstimmung die Entscheidung getroffen.

„Der Rostocker Citylauf musste bereits im Vorjahr in den September verlegt werden. Wir hatten bis zuletzt gehofft, dass wir es im Mai hinbekommen“, sagte Volkmar Möller vom Rostocker Citylauf e.V. Gemeinsam mit der Stadt Rostock, den Partnern und Helfern seien bis zum heutigen Zeitpunkt nahezu alle notwendigen Vorbereitungen im Plan gewesen. Der Neue Markt sollte wie 2019 wieder Start und Zielbereich für die fast 4000 Teilnehmer sein. „Besonders bitter ist, das erneut viele Partner und Lieferanten aus der Region mitbetroffen sind“, meinte Roman Klawun von der Agentur Pro Event.

Information für bereits gemeldete Teilnehmer

Alle bereits gemeldeten Läuferinnen und Läufer bekommen in den nächsten Tagen eine Information zu den bereits gezahlten Startgeldern. Wer am 5. September nicht starten kann, habe die Möglichkeit, seinen Startplatz in den Mai 2022 zu verschieben oder eine Erstattung zu erhalten.

Nach der Terminverschiebung des Darß Marathons, des Ostseeküstenlaufs Rerik und des Rostocker Firmenlaufes ist die Verschiebung des Citylaufes die vierte Sportveranstaltung, die auf Grund von Corona in diesem Jahr verschoben werden musste. Betroffen sind etwa 8500 Teilnehmer aus ganz MV sowie vielen Teilen Deutschlands.

Umfrage der Agentur

„Viele Läuferinnen und Läufer trainieren zum Teil wochenlang für die Laufevents. Die allermeisten kommen somit wenigstens gesund und vital durch diese Zeit“, sagte Roman Klawun. Im April 2020 habe Pro Event mit einer eigenen Umfrage in der Region Rostock herausgefunden, dass ca. 25 Pozent mehr Rostockerinnen und Rostocker mit dem Laufen begonnen hatten. Bis Ende Mai sollen die Daten aus der aktuellen Umfrage 2021 vorliegen. Eventuell könne der 29. Rostocker Citylauf am 5. September davon profitieren, so Klawun.

Informationen und Anmeldungen zum Lauf gibt es unter www.rostocker-citylauf.de.

Von OZ