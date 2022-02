Wegen Corona: Rostocker Karneval Club feiert digital – dieses Programm ist geplant

Rostock

Corona stellt die Narren in der Hansestadt vor große Herausforderungen. Da die aktuellen Hygiene-Maßnahmen sowie Teilnehmerbegrenzungen eine Umsetzung der Fest-Veranstaltungen im herkömmlichen Rahmen nicht möglich machen, setzt der Rostocker Karneval Club (RKC) nun auf ein digitales Programm, welches über die Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram sowie Youtube präsentiert werden soll. Die kreativen Karnevalisten möchten dafür kleine Videos produzieren, um die Traditionen rund um Weiberfastnacht, Rosenmontag und Aschermittwoch zele­brieren zu können und um zu zeigen: „Wir sind noch da!“

Zeichentrickfilm zur Weiberfastnacht

Zu den kreativen Köpfen gehört auch Pia Tyc. „Für jeden besonderen Tag ist ein Video geplant, jeweils mit unterschiedlichen Konzepten“, erklärt sie. Für den Auftakt zur Weiberfastnacht (24.2.) produziert sie aktuell einen Zeichentrickfilm, welcher mit Musik untermalt wird. Den Kurzfilm bereitet sie auf ihrem Tablet vor. Er soll inhaltlich die Tradition des Altweiberfaschings aufgreifen. Das Motto lautet: „Frauen an die Macht!“ Dabei wird unter anderem auch der Elferrat des RKCs zu sehen sein – und wie den Männern traditionsgemäß die Schlipse abgeschnitten werden. Der Schlips gilt im Brauch als Symbol der männlichen Macht.

Die gebürtige Rostockerin ist seit etwa zehn Jahren fester Bestandteil des Vereins. Im Club ist sie unter anderem als Co-Trainerin für die Funken- und Kindergarde zuständig. Neben dem Tanzsport und Zeichnen begeistert sich die 20-jährige Lehramtsstudentin auch für die Verkleidung zum Karneval: „Ich mag es gerne, mich zu verkleiden und zu verwandeln“, erzählt sie. Der Verein bedeute ihr sehr viel: „Ich habe hier viele Freunde gefunden. Meine engsten Freunde sind alle aus dem Verein und wir sind eine sehr tolle Gruppe geworden.“ An ihrer Arbeit als Co-Trainerin gefällt Pia Tyc das Ausdenken neuer Trainingskonzepte. „Die Umsetzung neuer Ideen macht mir viel Spaß“, erzählt sie begeistert.

Rosenmontags-Umzug auf die andere Art

Auch das Prinzenpaar mit Prinzessin Ulrike I. und Prinz Sven II. wird online zu sehen sein. In dem Video wird das Prinzenpaar durch die Hansestadt ziehen und „Strüßje“ verteilen. Die kleinen Sträußchen gelten in der Karnevalstradition als Kompliment und werden während der Karnevalszüge verteilt und geworfen. Das Video wird dann pünktlich zum Rosenmontag, dem 28. Februar, veröffentlicht. Was die Karneval-Begeisterten zum Aschermittwoch erwarten dürfen, wird noch nicht verraten.

Karnevalisten weiterhin motiviert

Für den RKC heißt es trotz der Veranstaltungs-Pause: Weitermachen! Natürlich sind die Karnevalisten aus Rostock „traurig darüber, dass keine Veranstaltungen gefeiert werden können, aber wir sind trotzdem motiviert und fleißig dabei“, berichtet Pia Tyc. Der RKC hat auch während der Corona-Zeit neue Mitglieder willkommen heißen dürfen. Mit den Videos möchte man nun weiterhin Präsenz zeigen, erklärt RKC-Präsidentin Kristin Wolber.

Von Dominik Beeskow