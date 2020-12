Weihnachten - Wegen Corona: So feiern die Kirchen in Rostock ihre Gottesdienste an Weihnachten

Christvespern und andere Veranstaltungen finden in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen statt – aber sie finden statt: etwa im Leichtathletikstadion mit 350 Besuchern. In einer Serie stellt die OZ die Christvespern und Gottesdienste in den Kirchengemeinden vor. Heute: die Kirchen im Rostocker Nordwesten und Nordosten.