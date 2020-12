Wegen Corona: So feiert die katholische Kirche in Rostock ihre Gottesdienste an Weihnachten

Stadtmitte

Wer die Internetseite der Katholischen Pfarrei Herz Jesu Rostock besucht, wird gleich mit den besonderen Umständen konfrontiert, unter denen Weihnachten in diesem Jahr gefeiert wird: „Es wird ein Weihnachtsfest unter Corona-Bedingungen werden“, heißt es. „Gerade zu Weihnachten, dem Fest der Familie, dieses besondere Gefühl zu vermitteln, ist in diesem Jahr eine große Herausforderung“, ergänzt Pfarrer Dietmar Wellenbrock.

In einer kleinen Serie veröffentlicht die OZ alle derzeit für Rostock gemeldeten kirchlichen Veranstaltungen vom 24. bis 26. Dezember, die in diesem Jahr unter besonderen Bedingungen stattfinden müssen. Und die zeigen, dass die Kirchen mit viel Kreativität dieser Krise begegnen – etwa durch die live Übertragung von Gottesdiensten im Internet.

Anzeige

Es gibt viele Änderungen im Vergleich zu einem Weihnachtsfest unter normalen Bedingungen. Bei allen Feiern seien die Hygiene- und Abstandsvorschriften zu beachten. „Masken müssen beim Betreten der Kirchen getragen werden“, sagt Pfarrer Wellenbrock. Am Platz könnten die Masken – nach aktuellem Stand – dann für die Dauer des Gottesdienstes abgenommen werden.

Gottesdienste Don-Bosco-Schule: Heiligabend 14.30 Uhr, 16 Uhr Krippenfeier St. Thomas Morus, Evershagen: Heiligabend 16 Uhr Ökum. Krippenfeier, 22 Uhr Gottesdienst 25. Dezember: 10.30 Uhr Gottesdienst 26. Dezember: 9 Uhr Gottesdienst St. Franziskus, Brinckmanshöhe: Heiligabend 16 Uhr Wortgottesfeier 25. Dezember: 9 Uhr Gottesdienst Evangelische Kirche Warnemünde: Heiligabend 19 Uhr Gottesdienst 25. Dezember: 10.30 Uhr Gottesdienst 26. Dezember: 10.30 Uhr Gottesdienst St. Josef, Reutershagen: Heiligabend 22 Uhr Gottesdienst 25. Dezember: 8.30 Uhr Gottesdienst 26. Dezember: 8.30 Uhr Gottesdienst Christuskirche, Innenstadt: Heiligabend 16.00, 18.00, 22 Uhr Gottesdienst (alle ausgebucht, Übertragung live über Youtube). 25. Dezember: 9.30 Uhr, 11 Uhr Gottesdienst 26. Dezember: 9.30 Uhr, 11 Uhr Gottesdienst

Anmeldungen über den Onlinedienst

Zudem müssten einige Feiern an anderen Orten stattfinden. So dürfe die katholische Kirche auch die evangelische Kirche in Warnemünde mitnutzen. Generell werde darum gebeten, sich vor dem Besuch der Gottesdienste telefonisch im Gemeindebüro über den Onlinedienst Doodle anzumelden. Die Gottesdienste am Heiligabend in der Christuskirche seien bereits ausgebucht, würden aber über den Youtube-Kanal der Pfarrei Herz Jesu übertragen.

Pfarrer Wellenbrock zeigt sich trotz der besonderen Bedingungen zuversichtlich: „ Weihnachten solidarisiert sich Gott mit den Menschen, und auch wir sind eingeladen, untereinander solidarisch zu sein. Dann wird es auch ein schönes Fest.“

Von Axel Meyer-Stöckel