Die Hansestadt will keine Benziner und Diesel mehr kaufen – jedenfalls nicht für den städtischen Fuhrpark. Auch der OB wird demnächst umsteigen, kündigt Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne) an. Bisher gibt es erst 110 E-Autos an der Warnow. Aber die Nachfrage zieht in den Autohäusern spürbar an.