Wegen Coronavirus: Rostocker Reederei Arosa setzt weiteres Kreuzfahrt-Ziel aus

Rostock

Die Rostocker Reederei Arosa hat aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Kreuzfahrten abgesagt. Neben Kreuzfahrten auf den Flüssen Donau, Seine und Rhône werden jetzt auch die Fahrten auf dem Rhein vorübergehend ausgesetzt. Diese Maßnahme soll bis einschließlich 3. April 2020 vorgenommen werden.

Der Bürgermeister von Amsterdam hat am 15. März entschieden, den Hafen von Amsterdam für alle Kreuzfahrtschiffe zu schließen. Zudem untersagt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen alle nicht notwendigen Veranstaltungen egal welcher Größe. Auch die geschlossenen Grenzen zu fünf Ländern, die Bundesinnenminister Horst Seehofer ab dem 16. März 2020 verkündet hat, würde die Anreise vieler Gäste zum Abfahrtshafen Köln unmöglich machen.

Service von Arosa

Betroffene Gäste können kostenfrei auf einen anderen Termin in der Saison 2020 oder 2021 umbuchen können. Außerdem bekommen sie zusätzlich ein Bordguthaben in Höhe von 50 Euro pro Person geschenkt. Zudem erhalten sie eine Sonder-Ermäßigung in Höhe von 30 Prozent für eine zukünftige Arosa-Kreuzfahrt.

Das Arosa-Team wird die betroffenen Gäste beziehungsweise deren Reisebüros nach und nach kontaktieren, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Kunden können sich zudem auch an das Arosa-Servicecenter wenden, wenn direkt bei der Reederei gebucht wurde.

Zur Annahme und Buchung einer Ersatzreise beziehungsweise der zusätzlichen neuen Reise können sich die Kunden bis einschließlich 30. Juni 2020 Zeit nehmen und ihr Reisebüro oder das Arosa-Service-Center unter 0381-202 6001 oder service@a-rosa.de kontaktieren.

Mehr zum Lesen:

Von OZ