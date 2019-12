Wegen Messer und Nazi-Parolen: Stralsunder Amtsgericht verurteilt vier Rechte aus Rostock zu Haft- und Geldstrafen

Stralsund

Klingen von zehn Teppichmessern? Arbeitsmaterial. Zwei kleine Klappmesser? Fürs Säubern der Fingernägel. Reizgas? Soll Hundeangriffe abwehren. Die vier Angeklagten aus Rostock sagten am Dienstag vor der Stralsunder Amtsgericht, sie hätten diese Dinge ständig dabei – also auch, als sie sich im März mit dem Zug auf den Weg zu einer Demonstration des rechten Bündnisses „Vereint für Stralsund“ auf den Weg in die Hansestadt machten. Auf der Fahrt sollen sie mehrfach „Sieg Heil“ und „Heil Hitler“ skandiert haben.

Richter Suitbert Bramhoff sah es als erwiesen an, dass die zwischen 23 und 33 Jahre alten Männer trotz aller Beteuerungen, Erklärungen und womöglich auch Schutzbehauptungen schuldig sind: Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und weil sie auf dem Weg zur Demo die eingangs erwähnten Gegenstände dabei hatten, mit denen sie leicht jemanden hätten verletzen können. Die vier Männer können in Berufung gehen.

Alexander H. hat 600 000 Euro Schulden

Am härtesten traf es Alexander H., der zum Tatzeitpunkt auf Bewährung war. Er wurde zu vier Monaten Haft verurteilt. Stefan F., Christopher H. und Christopher S. bekamen Geldstrafen zwischen 450 und 2700 Euro. Da die Angeklagten angaben, geringe Einkünfte zu haben oder von Hartz IV zu leben, und zum Teil erheblich verschuldet sind – bei Alexander H. sind es rund 600 000 Euro, ist nicht ausgeschlossen, dass sie die Beträge nicht zahlen können. Dann könnten sie stattdessen Sozialstunden ableisten oder in Haft gehen.

Was war genau passiert? Die vierköpfige Gruppe stieg angetrunken in Rostock in einen Zug nach Stralsund. Ihr Ziel: Eine Demo mit dem Motto „Frauen sind kein Freiwild“. Auf der Fahrt hörten sie laute rechte Musik. Ein Mitfahrer beschwerte sich bei der aggressiv auftretenden Gruppe. Doch diese änderte ihr Verhalten nicht. Er hörte, wie „Sieg Heil“-Liedtexte mitgesungen wurden.

Polizisten fingen die Gruppe ab

Seiner Frau schrieb er eine Nachricht, was im Zug los sei. Sie alarmierte daraufhin die Polizei, die die Gruppe am Stralsunder Bahnhof abfing, durchsuchte, den Männern die gefährlichen Gegenstände abnahm und Platzverweise aussprach. Konsequenz: Sie mussten am Bahnhof warten und mit dem nächsten Zug zwei Stunden später zurück nach Hause fahren.

Als entscheidend wertete Richter Bramhoff eine Aussage von Christopher S., die er später bei der Polizei machte. Darin beschrieb er detailreich die Vorfälle während der Zugfahrt, sagte, wer wie oft welche Parole gerufen habe. Im Gerichtssaal gab er zwar an, diese Aussage später widerrufen zu haben, doch Staatsanwalt und Richter vermuteten, dass die erste Aussage korrekt war.

Christopher S. hatte noch nichts vom Zweiten Weltkrieg gehört

S. zeigte sich vor Gericht zudem arg geschichtsvergessen. Auf die Frage des Richters „Wissen Sie, wer Adolf Hitler war?“ zuckte er nur mit den Schultern und grinste. Vom Zweiten Weltkrieg hatte er angeblich auch noch nichts gehört.

Die Strafen sind auch deshalb so deutlich, weil die Angeklagten zum Teil einschlägig vorbestraft sind. So haben beispielsweise zwei von ihnen 2017 junge Muslime in Rostock provoziert, vor deren Augen Seiten aus einem Koran gerissen, angezündet und mit dem für Moslems heiligen Buch Fußball gespielt.

Von Kai Lachmann