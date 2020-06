Teterow

Wegen eines Vorfahrtsfehlers haben sich am Montagmittag in der Nähe von Teterow ( Landkreis Rostock) zwei Autos überschlagen. Es gab drei Schwerverletzte. Der Unfall hatte sich nach ersten Angaben der Polizei gegen 12 Uhr auf einer Kreuzung in der Nähe von Dalkendorf/Neu Krassow zugetragen.

Der Fahrer eines VW-Transporters und der eines Fords waren aus noch nicht geklärten Gründen zusammengestoßen. Wer genau aus welcher Richtung kam, konnten die Beamten noch nicht mitteilen. Einer der Beteiligten war auf einer Haupt- der andere auf einer Nebenstraße unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Die Kollision war so heftig, dass beide Fahrzeuge auf ein an die Straße angrenzendes Feld schleuderten und auf dem Dach beziehungsweise auf der Seite liegen blieben.

Verletzte wurde in Krankenhäuser gebracht

Die zwei Insassen im Ford und der Fahrer im VW-Transporter erlitten allesamt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen und kamen in Krankenhäuser. Vorher mussten sie unter erschwerten Bedingungen aus ihren Wracks von den Feuerwehrleuten befreit werden. Einer der Verletzten wurde mit dem Helikopter nach Rostock in eine Klinik geflogen.

Die Strecke blieb zeitweise voll gesperrt. Auch ein Sachverständiger der Dekra wurde zur Ermittlung der genauen Unfallursache eingeschaltet.

Von Stefan Tretropp