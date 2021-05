Wegen der Wahlen mal kurz die MV Werften retten? Das wäre fatal!

Schwerin

Nun also die Rettung der MV Werften, auf die Beschäftigte und deren Angehörige seit einem Jahr warten. 300 Millionen Euro Staatskredit soll es noch einmal geben, nach 193 Millionen im vergangenen Herbst. So klingt es kurz vor Ultimo. Gerechtfertigt? Ja – aber!

MV braucht diese Werften. Verschwänden sie, kämen sie so sicher nicht wieder. Es geht um tausende Jobs – auch in Zulieferbetrieben, die an den Werften hängen. So wäre das Signal der Politik – so lange es bis dahin auch gedauert haben wird – ein wichtiges für dieses Bundesland.

Mehr lesen: 300 Millionen Staatshilfe: MV Werften stehen kurz vor der Rettung

Vor allem aber braucht es eine Perspektive für den Schiffbau in MV. Was war da nicht alles im Gespräch: Plattformen, Behörden- oder Marineschiffe. Alles käme zu spät, um die vielen Jobs zu sichern. Genting setzt weiter auf Kreuzfahrtschiffe. Zweifel bleiben, ob nach der Corona-Pandemie 10 000 Menschen auf ein Mega-Schiff klettern.

Zur Wahrheit gehört wohl, dass bevorstehende Bundestags- und Landtagswahlen ein entscheidender Faktor auf der politischen Waagschale sein dürften. Schnell vor den Wahlen das Thema abräumen – nichts wäre fataler, als wenn das Pendel danach wieder umschlüge. Politik muss ein dauerhaftes Konzept einfordern.

Von Frank Pubantz