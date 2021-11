Wegen fehlender Tests: Warnemünder Weihnachtsmarkt öffnet später

Warnemünde

Eigentlich sollte der Warnemünder Weihnachtsmarkt am Samstag seine Pforten öffnen. An 13 Buden auf dem Kirchenplatz sollte es fortan Mutzen, Enten, Glühwein, Wurst und Crêpes, in einem separaten Festzelt Musik lokaler Künstler geben. Doch daraus wird nun nichts. Den Betreibern fehlt es an den dringend notwendigen Testkapazitäten.

Die Lage sei dramatisch, sagt Christian Seifert vom Warnemünder Handels- und Gewerbeverein. Aufgrund der neuen Corona-Landesverordnung steige die Nachfrage nach Tests in einem solchen Maße, dass dem Verein, der auch die Testzentren in Warnemünde betreibt, droht, keine Tests mehr anbieten zu können. „Um benötigte Corona-Testkapazitäten nicht zu verknappen und die Kapazitäten weiter auszubauen, startet der Weihnachtsmarkt eine Woche später“, sagt Seifert.

Hohe Anforderungen durch 2G+

Es habe sich gezeigt, dass die 2G+-Regel bereits in diesen Tagen besondere Anforderungen an die Testzentren stellt und in den nächsten Tagen die Anzahl an benötigten Tests noch dramatisch steigen werde. Das geplante Veranstaltungszelt wird daher nun zu einer zusätzlichen Teststrecke ausgebaut.

Man erhoffe sich, etwas Zeit herausholen zu können. Eine Woche später sollen die Buden dennoch öffnen. „Wir wollen die Woche nutzen, um den Markt noch besser an die Situation anzupassen, um ihn zu einem der sichersten Märkte der Region zu machen. Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da viele Warnemünder sich auf den nun schon zur Tradition gewordenen Markt freuen. Aber hier geht es auch um unsere Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern des Vereins, den Warnemündern und unseren Gästen, um für sie eine ausreichende Testkapazität vorzuhalten und ohne große Wartezeiten bereitzustellen“, sagt Dietmar Vogel, erster Vorsitzende des Vereins.

Sonntagsöffnung wird gewährleistet

Da man dennoch die Sonntagsöffnung am 1. Advent gewährleisten wolle, wird am Sonntag um 11.30 Uhr die Weihnachtszeit mit der Abnahme des Weihnachtsbaumes durch den Weihnachtsmann eingeläutet. Vertreter der Hansestadt, der Kirche und auch der Ortsbeirat würden nach Angaben des Vereins das Event begleiten.

Von Moritz Naumann