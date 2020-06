Wegen rutschiger Flüssigkeit: Radfahrerin stürzt in Rostock

Eine Frau ist am Montagmorgen mit ihrem Fahrrad in der Langen Straße in Rostock gestürzt, weil eine rutschige Flüssigkeit auf der Fahrbahn ausgelaufen war. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich dabei um Speiseöl gehandelt haben. Die Fläche wurde abgesperrt und aufwendig gereinigt.