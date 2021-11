Rostock

„In der Weihnachtsbäckerei gibt’s so manche Leckerei“ – vor allem, wenn Profis am Werk sind. Handwerksbäcker, Konditoren und Chocolatiers in Mecklenburg legen sich tüchtig ins Zeug, um uns die Adventszeit zu versüßen. Mehr noch, sie verraten uns ihre Tricks und Rezepte. Denn vor den Feiertagen greifen auch Laien gern zu Rührschüssel, Nudelholz und Ausstechformen. Bei Workshops erfahren sie, wie sie Plätzchen und Co. gebacken bekommen. Die OZ hat einige Angebote zusammengestellt.

Brötchen für den Weihnachtsbrunch

Weihnachten beginnt auf dem Frühstücksteller und Grit Steußloff macht’s möglich. Unter dem Namen „Teiggeflüster“ bietet die Rostockerin Kurse für Laien an und bringt ihnen bei, wie sie aus wenigen Zutaten knackfrische Brötchen und Brote zauber können. Passend zur Weihnachtszeit will sie mit ihren Teilnehmern Backwaren herstellen, die schon durch ihre Form Lust auf die Feiertage machen: Sternenbrötchen. „Ich bin gerade bei den Vorbereitungen. Diese Woche steht das Probebacken auf dem Plan“, verrät Grit Steußloff.

Am 9. Dezember heizt sie dann in der Pfarrscheune von Kühlungsborn die Öfen an, dann bringt sie Kursteilnehmer ins Schwitzen. Denn nur Zugucken ist nicht drin. Stattdessen heißt es: kneten, formen, abbacken. „Bei mir müssen sie selber ran“, sagt Steußloff und lacht. „Aber dafür hat’s hinterher jeder drauf und kann zu Hause leckere Brötchen backen. Das ist mir wichtig.“ Wie das geht, zeigt sie Schritt für Schritt. Soviel sei vorab verraten: Sie verwendet wenig Hefe, nutzt Sauerteig und gibt dem Teig Zeit zum Ruhen.

Wie sie selbst Leuten mit null Vorkenntnissen das Backen so beibringt, dass die es nicht versemmeln, weiß Grit Steußloff genau, schließlich hat sie Erziehungswissenschaften studiert. Doch keine Sorge: Zwar vermittelt die Kursleiterin auch Theorie, aber die Praxis steht im Vordergrund. „Und der Spaß kommt bei uns nie zu kurz. Bei uns wird immer viel gelacht.“

Wer sich davon überzeugen möchte, kann sich einen Platz beim Adventsbacken reservieren: Am 9. Dezember finden zwei Kurse statt – einer von 10 bis 14, ein zweiter von 15 bis 19 Uhr. Geeignet ist der für Teilnehmer ab zwölf Jahren. Kostenpunkt: 39 Euro pro Person inklusiver aller Materialien und einer gefüllten Brötchentüte zum Mitnehmen.

Grit Steußloff formt den Teig zu Sternenbrötchen Quelle: Jana Steußloff

Am Tag darauf können sich dann auch junge Hobbybäcker in Rostock blecheweise Sternenbrötchen backen: Am 10. Dezember lädt Grit Streußloff im Freizeitzentrum in der Kuphalstraße zum Adventsbacken. Von 14 bis 16.30 Uhr dürfen die Jüngsten Teige kneten, denn dann steht der Kinderbrötchenbackkurs auf dem Programm (32 Euro pro Person). Von 18 bis 21 Uhr können sich Erwachsene Kniffe von Grit Streußloff abschauen (59 Euro pro Person). Anmeldungen für alle Kurse sind online unter www.teiggefluester.de sowie telefonisch unter 0160 / 796 58 22 möglich.

Süßigkeiten aus Schokolade

Süße Kleinigkeiten für den eigenen Weihnachtsteller oder den Nikolausstiefel der Liebsten können Naschkatzen in der Schokoladerie de Prie in Rostock zaubern: Unter Anleitung der Chocolatiers stellen die Teilnehmenden Schokofiguren, Tafeln und Trüffel her. Die Unikate eignen sich perfekt als Geschenke, dürfen natürlich aber auch selbst vernascht werden. Zweistündige Nikolaustellerkurse sind für den 20. und 27. November sowie den 4. Dezember geplant. Sie beginnen jeweils um 10 Uhr, sind für sechs bis acht Personen angelegt und kosten 75 Euro pro Teilnehmer. Buchen kann man sie telefonisch unter 0381 / 37 599 54 oder per Mail an info@feine-schokoladen.de.

In der “Schokoladerie de Prie“ läuft die Produktion für Weihnachten auf Hochtouren. Bei Workshops können Schoko-Fans selbst Süßes herstellen. Quelle: Frank Hormann

Plätzchen backen im Erdbeerdorf

Süße Plätzchen statt süße Erdbeeren: In Karls Erlebnisdorf können Kinder in Kursen Weihnachtsplätzchen backen. Quelle: Karls

In Karls Erdbeerdorf in Rövershagen glühen in der Vorweihnachtszeit die Öfen: In der Hofbäckerei warten Teige darauf, mit Nudelhölzern und Ausstechformen von Hobbybäckern in leckere Weihnachtsplätzchen verwandelt zu werden. Die Plätzchenkurse werden bis zum 20. Dezember täglich von 10 bis 13 Uhr veranstaltet, sind für Gruppen von 10 bis 25 Personen konzipiert (je nach aktueller Corona-Situation) und kosten 7,50 Euro pro Person. Alle Arbeitsmaterialien werden von Karls gestellt. Gebucht werden können die Kurse online auf www.karls.de.

Weihnachtsbäckerei im Wildpark

Tierisch lecker wird’s demnächst im Wildpark Güstrow: Wildpark-Köchin Sabrina zeigt Kindern, wie sie Plätzchen backen und verzieren können. Damit scheint sie einen Geschmacksnerv zu treffen, denn das diesjährige Event am 27. November ist bereits ausgebucht. Hobbybäckerinnen und -bäcker, die keinen Platz bekommen haben, müssen sich aber nicht lange gedulden, aber sputen: Am 5. Dezember wird die Veranstaltung wiederholt. Anmeldung sind (noch) unter der Telefonnummer 038 43 / 24 68 15 oder per Mail an gaststaette@wildpark-mv.de möglich.

Tolle Torten für das Fest

Den Geschmack backwilliger Naschkatzen könnten die Kurse von Heike Laudan treffen. In ihren Kursen in Warnemünde zeigt die Sanitzerin Teilnehmenden regelmäßig, wie man Macarons, Cake Pops und Torten so hinbekommt, dass sie auf jeder Festtafel ein Hingucker sind. Für die Weihnachtszeit hat sie zwei Workshops im Angebot: der Kurs „Stripe Cake“ ist bereits ausgebucht, für den Kurs „Festliche Fondanttorten“ am 5. Dezember von 13 bis 18 Uhr gibt es hingegen noch Restplätze. „Man hat pünktlich zum Nikolaustag eine tolle Torte auf dem Tisch“, verspricht Heike Laudan. Wer sich das nicht entgehen lassen möchte, kann sich online anmelden auf www.heikes-kleine-backschule.de.

Mit "Heikes kleine Backschule" bringt Heike Laudan Hobbybäckern bei, wie man Torten und Cupcakes kreiert, die ein Genuss für Augen und Gaumen sind. Quelle: privat

Das große Backen Die Weihnachtsbäckerei gehört für viele dazu, um sich auf die Feiertage einzustimmen. Umfragen zufolge backen zwei Drittel der Deutschen in der Vorweihnachtszeit Plätzchen. Besonders Haushalte mit Kindern backen selbst. Beliebt sind vor allem Klassiker wie Ausstechplätzchen aus Mürbeteig, Vanillekipferl, Lebkuchen, Kokosmakronen und Zimtsterne.

Von Antje Bernstein