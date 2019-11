In Rostocks Kiez rieselt’s leuchtende Schneeflocken

Rostock

Leuchtend rieselt der Schnee: In Rostocks Kiez schneit’s Flocken, die jede noch so dustere Winternacht erhellen. Mit neuer Festbeleuchtung wollen Einzelhändler und Gastronomen Laternen im Barnstorfer Weg aufhübschen und so die Bummelmeile in weihnachtlichen Lichterglanz tauchen.

Dafür, dass Anwohnern und Passanten zwischen den zwei Ladenzeilen gleich etliche Lichter aufgehen, sorgt der „Barni-Stammtisch“. Den losen Zusammenschluss von Gewerbetreibenden hat Andy Szabó initiiert. „Wenn man wie ich hier wohnt und arbeitet, möchte man die Leute in der Nachbarschaft kennenlernen“, sagt der Inhaber des Café Käthe.

Das scheint anderen ähnlich zu gehen: Zum ersten Stammtisch-Treffen kamen gut 30 Leute. Denen hat Szabó mit der Weihnachtsbeleuchtung gleich das erste Gemeinschaftsprojekt vorgeschlagen. 21 Schneeflocken sollen in der Vorweihnachtszeit zwischen Brink und Margaretenplatz leuchten und zugleich das Signal senden: Hier tut sich was.

Lichterglanz für Lange Straße Für Festbeleuchtung in der Langen Straße sorgt ab diesem Jahr die Wiro. Weil es an Sponsoren fehlte und die Finanzierung für den Lichterglanz in der Einkaufsmeile nicht zustande kam, sprang das Wohnungsunternehmen ein und lässt nun Sterne, Glocken und Halbmonde leuchten. Bevor die Deko an den Laternen funkelt, wird sie auf LED umgerüstet. Rund 1400 dieser Lämpchen sollen ab Ende November laut Wiro die Lange Straße weihnachtlich illuminieren.

Vorbild Lübecker Hüxstraße

„Wir wollen nicht nur reden, sondern handeln und etwas bewegen“, sagt Andy Szabó. Davon sollen nicht nur die Unternehmer profitieren, sondern das Wir-Gefühl im Barnstorfer Weg insgesamt. „Die Weihnachtsbeleuchtung ist unser Starterprojekt“, erklärt Galina Kaye, die vis-à-vis von Café Käthe das Brautmodengeschäft „ Bella Donna“ betreibt. Ihr Wunsch: Der Barnstorfer Weg soll Rostocks Pendant zur Hüxstraße in Lübeck werden. Die hat sich dank einer umtriebigen Interessengemeinschaft mit ihren inhabergeführten Läden, Cafés und Kunsthandwerksbetrieben einen Ruf als spannende Einkaufsmeile gemacht.

Das soll auch im Barnstorfer Weg glücken. Aktionen, wie ein Brunch auf der Straße oder eine Modenschau mit Livemusik, könnten künftig dazu beitragen, sagt Galina Kaye. „Wir wollen die Straße beleben“, bekräftigt Juliane Klüß, die seit vergangenem Jahr das Fotostudio „Julika-Foto“ betreibt.

Steckdosen am Laternenmast

Die roten Punkte markieren die Laternen, an denen in wenigen Tagen Schneeflocken funkeln sollen. Die weißen Punkte zeigen, wo im kommenden Jahr zusätzliche Leuchtelemente angebracht werden. Quelle: privat

Damit, sobald es in Schau- und Wohnungsfenstern blinkt und lichtorgelt, auch die Straße selbst weihnachtlich glänzt, müssen Elektriker hoch hinaus: In der kommenden Woche wollen Mitarbeiter der Stadtwerke an 21 Laternen Steckdosen installieren. Sie sollen die LED-Flocken mit Strom versorgen, sobald sich in der Dämmerung die Straßenlampen einschalten. Insgesamt 10 000 Euro hat der „Barni-Stammtisch“ bei Gewerbetreibenden, KTV-Ortsbeirat und den Stadtwerken für die Beleuchtung eingeworben.

Schon einmal wurde der Barnstorfer Weg weihnachtlich illuminiert: Mitte der 1990er Jahre spannte sich eine Lichterkette von Hauswand zu Hauswand, bezahlt durch das EU-Förderprojekt „Urban“ und den Gewerbetreibenden in der Straße, erzählt Andy Szabó. Als die Geldquelle versiegte, seien die Lichter ausgeblieben und die Deko auf Nimmerwiedersehen verschwunden. „Keiner weiß, wo die Kette abgeblieben ist.“

Das liege auch daran, dass von den heute rund 70 Unternehmen im Barnstorfer Weg kaum eines damals schon hier war, sagt Galina Kaye. Dafür sind die jetzigen Ladenbetreiber umso bestrebter, den Neustart zu nutzen und der ersten Gemeinschaftsaktion viele weitere folgen zu lassen.

Weihnachtlich glänzet der Weg

Eine Fortsetzung inklusive Verlängerung wird es auch für die Weihnachtsbeleuchtung geben: Im Advent 2020 sollen 14 zusätzliche Flocken am Brink und dem Margaretenplatz glitzern. Dafür sucht der „Barni-Stammtisch“ noch Sponsoren. Unschlüssige Gönner wollen Andy Szabó, Galina Kaye, Juliane Klüß und ihre Mitstreiter beim KTV-Wichteln am 7. Dezember in weihnachtliche Geberlaune versetzen. Dann heißt es im Kiez offiziell: „Licht an!“ für 21 funkelnde Schneeflocken.

Licht an beim KTV-Wichteln Auch wenn die Schneeflocken im Barnstorfer Wegschon vorher funkeln: Offiziell heißt es erst am 7. Dezember: „Es werde Licht!“ Dann findet von 13 bis 18 Uhr das 2. KTV-Wichteln auf dem Margaretenplatz statt. Kinder, die ein Geschenk mitbringen, dürfen es gegen ein anderes Päckchen eintauschen – Überraschung inklusive. Kreativ austoben können sich Besucher beim Weihnachtsbaumschmücken. Und unter dem Titel „Kiezliebe“ laden die Gastronomen und Einzelhändler an diesem Tag in ihre Läden im „Barni“ ein.

Mehr zum Thema:

Von Antje Bernstein