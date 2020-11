Rövershagen/Stralsund

Es soll wohl ein kleines Geschenk an die Bürger sein: Genau einen Monat vor Heiligabend schlagen die Länder vor, die Kontaktbeschränkungen vom 23. Dezember bis 1. Januar etwas zu lockern, damit mehr Menschen die Feiertage miteinander verbringen können. Bis zu zehn Erwachsene aus mehreren Haushalten dürfen sich demnach treffen. Hinzu kommen Kinder unter 14 Jahren, die nicht in diese Regelung hineinfallen.

Doch was auf den ersten Blick wie ein Kompromiss in der Pandemie wirkt, hilft nicht allen Familien in Mecklenburg-Vorpommern. Die OSTSEE-ZEITUNG hat mit zwei Familien im Land gesprochen, was die Corona-Regeln nun für ihre Weihnachtsfeste bedeuten.

Rövershägerin sieht Familie wohl nicht an Weihnachten

So viel Unsicherheit in der Weihnachtszeit: Eigentlich feiert Stefanie Mendel Weihnachten immer in großer Runde mit der Familie. „Normalerweise sind wir dann etwa zwölf Personen“, berichtet die Rövershägerin, die sich in den vergangenen Jahren immer mit ihren Verwandten in Sachsen-Anhalt getroffen hat. Das wären nach Auffassung der Länder aktuell zu viele. Wie die Feierlichkeiten also in diesem Jahr laufen sollen, da hat die 33-Jährige aktuell noch sprichwörtlich einige Fragezeichen im Gesicht. Denn hinzu kommt, dass ihre Eltern und ihr Bruder in der Schweiz leben. Ob sie überhaupt nach Deutschland einreisen können und ob sie dann in Quarantäne müssen, das ist derzeit noch alles unklar.

Es ist nicht ihr erstes Familienfest, das unter Corona leidet. Am 25. Juli heiratete Stefanie Mendel ihren Robert. „Meine Oma war aus Angst vor Corona aber nicht bei der Feier dabei gewesen“, bedauert die Rövershägerin. Und jetzt dieselben Probleme wieder zum Weihnachtsfest. „Meine Familie ist recht verstreut, Weihnachten ist die einzige Zeit des Jahres, an der wir alle zusammenkommen. Es macht mich traurig, wenn das jetzt nicht klappt“, sagt sie.

Robert und Stefanie Mendel aus Rövershagen wissen noch nicht genau, wie Weihnachten gefeiert wird, denn ihre Familie lebt unter anderem in Sachsen-Anhalt und in der Schweiz. Quelle: privat

Denn das Risiko einer Ansteckung ist verhältnismäßig hoch. „Mein Mann muss oft auf Dienstreise und ich arbeite im Hort mit 200 Kindern, da kann man es nie ausschließen, mit Corona in Kontakt zu kommen“, sagt die 33-Jährige – und das mache vor allem den Großeltern Angst.

Normalerweise spielen die Omas bei Familie Mendel eine wichtige Rolle zum Weihnachtsfest. „Wir treffen uns erst bei der einen Oma, wo Bescherung ist, und dann gehen wir gemeinsam zum Krippenspiel. Anschließend trifft sich die Familie dann bei der anderen Oma, wo es traditionell Kartoffelsalat und Würstchen gibt“, beschreibt die 33-Jährige.

Jetzt bleibt ihnen nichts weiter, als abzuwarten. „Im Notfall bleiben wir eben zu Hause und feiern mit den Eltern meines Mannes“, resümiert Stefanie Mendel. Auch wenn sie es schön findet, im Zweifel nicht ganz allein feiern zu müssen, ist sie trotzdem bedrückt: „Wann ich meine Familie dann das nächste Mal sehen würde, weiß ich nicht“.

Familie Jakat aus Stralsund feiert Weihnachten fast wie immer

Trotz der ganzen Corona-Regeln ist die Vorfreude auf das Weihnachtsfest bei Familie Jakat aus Stralsund groß: „Bei uns freuen sich alle auf das Fest, schließlich findet es nur einmal im Jahr statt“, beschreibt Steffi Jakat. Die 33-Jährige ist vor allem gespannt, weil es das erste Weihnachtsfest sein wird, das ihr Sohn Paco bewusst erleben wird. „Auch wenn er mit eineinhalb Jahren vielleicht noch etwas jung für einen Weihnachtsmann ist, so wollen wir ihm doch ein so normales Fest wie möglich bieten und es genießen“, sagt die junge Mutter.

Steffi Jakat (33) und Paco (5 Monate) aus Stralsund lassen sich die Vorfreude auf Weihnachten nicht von der Corona-Krise nehmen. Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Deshalb wird sich bei den Feierlichkeiten der Jakats auch trotz der Corona-Krise nicht allzu viel ändern. „Wir werden Heiligabend mit den Großeltern verbringen, am ersten und zweiten Feiertag kommen dann noch die Onkel, Tanten und die Cousinen dazu“, erklärt die Stralsunderin. Nach dem Plan der Länder sollen maximal zehn Erwachsene zusammen Weihnachten feiern dürfen. „Das passt bei unseren Verwandten“, betont Steffi Jakat. Sie hat aber auch Verständnis, wenn das den anderen Familienangehörigen bereits zu viele Kontakte wären. Das müsse noch abgesprochen werden.

„Uns ist es wichtig, dass jeder seine ehrliche Meinung sagt“, sagt die 33-Jährige. „Gerade bei unseren Eltern hat man natürlich im Hinterkopf, was eine Ansteckung bedeuten könnte.“ Doch die wollen nicht auf die gemeinsame Zeit mit ihrem Enkel verzichten. Und so wird es bei Familie Jakat eine frühe Bescherung für den kleinen Paco und eine Bescherung am Abend für die Erwachsenen geben. „Außerdem werden wir uns auch Entenkeulen gönnen“, sagt Mama Steffi.

