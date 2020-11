Rostock

Käthe Hanke, die ihre Jugendjahre in Warnemünde verlebte, begeht morgen in Chemnitz ihren 101. Geburtstag. Verbindung in ihre alte Heimat, wo Sohn Joachim und Schwiegertochter Karin in der Alexandrinenstraße ihr Zuhause haben, hält die Seniorin noch täglich per Skype. Das seltene Jubiläum, das leider in der Corona-Krise fällt, gibt ihr Anlass auf ein langes Leben zurückzublicken.

Auch an andere Weihnachten in schwerer Zeit kann sich die alte Dame erinnern. „Wir waren zu Hause vier Kinder. Mein Vater verdiente Anfang der 1930er Jahre 22 Reichsmark pro Woche. Eine sechsköpfige Familie damit durchzubringen, war schwer. Weihnachten war bei uns zu jener Zeit daher sehr bescheiden. Geschenke gab es nicht. Allerdings hatten wir immer ein Schwein, das dann zum Fest geschlachtet wurde. Also konnten wir uns zumindest einmal richtig satt essen“.

„Tausende Menschen, vor allem Kinder, starben“

Besonders traurige Feste erlebte Käthe Hanke zwischen 1945 bis 1947. In dieser Zeit war sie gemeinsam mit ihrem Sohn und Zehntausenden anderen Deutschen, die vor der Roten Armee geflohen waren, im dänischen Oksbøl interniert: „Die deutsche Marine hatte uns in den letzten Kriegstagen von Warnemünde nach Dänemark in Sicherheit gebracht. Doch nachdem der Krieg zu Ende war, sperrten uns die Dänen ein. Tausende Menschen, vor allem Kinder, starben im Lager vor Hunger und weil die medizinische Versorgung sehr schlecht war“, erinnert sie sich.

Gerne hätten sie und andere Mütter ihren Kindern wenigstens zu Weihnachten ein schönes Fest bereitet, doch gab es keine Möglichkeiten, ihnen ein Geschenk zu machen. „1946 erhielt jedes Kind von der Lagerleitung einen halben Apfel am Heiligen Abend. Das war alles. Es war so traurig“, sagt sie.

Weihnachtsschmuck aus längst vergangenen Zeiten

Der Rostocker Schriftsteller Michael Baade (76) bewahrt liebevoll Weihnachtsschmuck aus längst vergangenen Zeiten auf, den ihm seine verstorbene Mutter hinterließ. „Es sind Erinnerungen darunter, die an Feste erinnern, da es den Menschen nicht so gut ging wie heute“, sagt er und holt als Beleg dafür einen kleinen Weihnachtsmann hervor. Eine Figur, geformt aus Watte, mit einem Abziehbild als Gesicht.

Michael Baade. Quelle: Werner Geske

„Meine Mutter erzählte immer davon, dass meine Großmutter diese Miniatur während des Ersten Weltkrieges gebastelt hatte, weil es an Glasschmuck mangelte. Deshalb zierte der Bärtige die Spitze des Tannenbaumes. Ein einfacher Schmuck, doch für Mutter und ihre Eltern gab es keinen schöneren. Auch ich habe ihm später immer seinen angestammten Platz gegeben. Er innert bis heute daran, dass Weihnachten manchmal sehr bescheiden gefeiert werden musste“, meint Michael Baade.

Schwierigkeiten in der Kriegsweihnacht 1942

Rostocks Stadtarchivar Karsten Schröder erinnert in seiner „Rostocker Chronik“ an die Schwierigkeiten in der Kriegsweihnacht 1942 und zitiert aus dem Rostocker Anzeiger vom 10. Dezember des Jahres. Das Blatt musste zugeben, dass es „leider diesmal am reichhaltigen Angebot (zum Fest, d. Red.) fehlt.“

Für die Kinder sei jedoch gesorgt. Soweit die Vorräte der Spielzeuggeschäfte nicht ausreichten, seien „HJ und zahlreiche sonstige Gliederungen, Wehrmacht und Polizei“ eingesprungen und hätten gebastelt. Dennoch, so resümiert der Verfassung des Artikels, werde in der vierten Kriegsweihnacht dieser oder jener Wunsch unerfüllt bleiben. „Vor allem aber jener, nach Frieden auf Erden“, ergänzt Michael Baade den Stadtarchivar.

Von Werner Geske