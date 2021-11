Thulendorf

In der Gemeinde Thulendorf sind am Sonnabend, dem 13. November die Glühwürmchen los. „Traditionell zieht ein buntes Laternenmeer durch das Dorf. In der Kirche werden Kerzen angezündet und gesungen und anschließend auf dem Festplatz bei Bratwurst und warmen Getränken der Abend ausklingen gelassen“, sagt Bürgermeister Sandro Geister (40). Treffpunkt ist um 18 Uhr an der Thulendorfer Feuerwehr. Mit vielen bunten Laternen und Taschenlampe geht es dann in Richtung Kirche.

Am Sonnabend, dem 27. November, findet auf dem Festplatz hinter dem „Kiek in“ der Adventsmarkt statt. Zuvor wird jedoch um 15 Uhr mit der Thulendorfer Kirchgemeinde gesungen. Danach werden auf dem Markt Handwerkskunst und liebevoll gestaltete Dekoration verkauft. „Eine ganz neue Form des Adventsmarktes: neuer Ort, neuer Ablauf sowie mehr Angebote und neues Design“, sagt Sandro Geister. In abendlicher Adventsstimmung soll mit köstlichen Angeboten, weihnachtlicher Musik und Handwerk die besinnliche Zeit des Jahres eingeleitet werden. Der Bürgermeister bittet die Besucher, eine eigene Tasse mitzubringen, sowie ein „Scheit Holz“ für eine wärmende und weihnachtliche Stimmung.

Weihnachtsfeier in Grammow

In Broderstorf wird am Sonntag, dem 12. Dezember, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Gemeindezentrum gesungen. Außerdem wird es einen kleinen Markt geben.

In Grammow plant die Gemeinde für den 15. Dezember eine Weihnachtsfeier. „Wir organisieren sie gemeinsam mit dem Kulturförderverein ‚Die Plapperstörche‘ Grammow e.V. mit einem weihnachtlichen Kulturprogramm und einer festlichen Kaffeetafel für unsere Einwohner“, sagt Bürgermeisterin Inge-Lore Ehrlich. Beginnen soll die Veranstaltung um 15 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus.

In Thelkow wird am Sonnabend, dem 11. Dezember, ein Adventsmarkt stattfinden. Es sind verschiedene Stände mit Handarbeiten und Keramik sowie ein Weihnachtsbaumverkauf geplant. „Es wird ein gemütliches Kaffeetrinken stattfinden, das für unsere Senioren kostenlos ist. Außerdem wird das ganze mit einem kleinen musikalischen Programm mit weihnachtlicher Musik und Unterhaltung untermalt“, sagt Thelkows Bürgermeister Erhard Skottki.

Am Freitag, dem 3. Dezember, heißt es in Papendorf „Die Gemeinde leuchtet“. Alle Papendorfer sind aufgerufen, ihre Fenster und Vorgärten an diesem Tag um ab 17 Uhr erleuchten zu lassen. Um 18 Uhr startet am Mehrgenerationenhaus in Papendorf nicht nur der Adventsmarkt, sondern auch der Lampionumzug durch das Dorf. Treffpunkt ist am Gerätehaus der Feuerwehr am Dorfeingang. Außerdem wartet ab 18 Uhr im Hort die Märchentante, die Geschichten vorliest. Ab 19 Uhr werden dann die Lichtimpressionen aus den Dörfern gezeigt. Alle Besucher sollten Glühweintasse und Taschenlampe nicht vergessen.

Die traditionelle Seniorenweihnachtsfeier wird auch in diesem Jahr ausfallen. Dazu haben sich der Bürgermeister Jürgen Ahrens und die Organisatoren aufgrund der extrem steigenden Inzidenzen entschieden.

2G gilt bei Seniorenweihnacht in Gelbensande

Auch in Gelbensande wird es weihnachtlich: Am Freitag, dem 3. Dezember, wird ab 17 Uhr zum Weihnachtsbaumsingen auf der Bleiche eingeladen. Der Chor singt natürlich mit, die Feuerwehr sorgt für die Beschallung und es wird Glühwein verkauft.

Am darauffolgenden Sonnabend, dem 4. Dezember, sind vor allem die Senioren ab 15 Uhr zu einer Weihnachtsfeier in den Heidetreff eingeladen. Auch wenn es aufgrund der Pandemie noch akute Probleme gibt, ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen, Kaffee, Kuchen und besinnliche Musik wird es in jedem Fall geben, versprechen die Organisatoren. Sie weisen ausdrücklich auf die 2G-Regel hin. An der Seniorenweihnacht können also ausschließlich Geimpfte und Genesene teilnehmen. Die Pandemie sorgt auch für Veränderung beim Weihnachtskonzert am Sonnabend, dem 18. Dezember: Ab 15 Uhr gibt der Chor das Konzert in der Sporthalle Gelbensande und nicht wie sonst in der Kapelle. Dort können die Abstandsregeln besser eingehalten werden.

In der Gemeinde Stäbelow wird am Sonnabend, dem 27. November, auf dem Dorfplatz der Weihnachtsbaum aufgestellt und beleuchtet. „Das ist ein symbolischer Akt, um die Adventszeit einzuläuten“, sagt Bürgermeister Hans-Werner Bull. Um 14 Uhr startet die weihnachtliche Veranstaltung. Am 6. Dezember füllt der Nikolaus um 16.30 Uhr im Gemeindehaus die Stiefel der Kinder. Und am Hofladen am Wilsener Weg wird am Freitag, dem 10. Dezember, um 18 Uhr die Weihnachtszeit gemütlich eingeläutet.

Von Stefanie Adomeit