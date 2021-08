Warnemünde

Skandal, Diffamierung, Gericht: Seit einigen Wochen geht ein Gerücht durch Warnemünde, nach dem der Handels- und Gewerbeverein gemeinsam mit lokalen Unternehmern plant, den Weihnachtsmarkt in diesem Jahr im Warnemünder Kurpark durchzuführen. Die Gemüter sind erhitzt, doch gibt es dafür überhaupt einen ernsthaften Hintergrund? Immerhin hat es das Thema mittlerweile sogar auf die Tagesordnung der kommenden Ortsbeiratssitzung geschafft, dabei gibt es nach Recherchen der OSTSEE-ZEITUNG gar keine Planungen für die Durchführung des Weihnachtsmarktes im denkmalgeschützten Park.

„Müssen wir uns in ‚Rettet den Kurpark!‘ umbenennen?“, lautet der erste Satz des Facebook-Posts der Bürgerinitiative „Rettet den Küstenwald“ vom 17. August. Erfolgreich haben sich die Mitglieder bereits für die Erhaltung von über 100 Bäumen in der Warnemünder Parkstraße eingesetzt. Hat die Bürgerinitiative nun tatsächlich ein neues Projekt gefunden, mit dem sie sich an anderer Stelle für die Vegetation im Ostseebad einsetzen kann?

Aufruf zum Protest

Laut des Facebook-Posts scheint alles bereits ziemlich klar: „Die Stadtverwaltung (Grün- + Gewerbeamt sowie Tourismuszentrale) plant, den Warnemünder Weihnachtsmarkt künftig im denkmalgeschützten Kurpark durchzuführen!“ Demnach störe der noch nicht vorhandene Brunnen vor der Kirche den Weihnachtsmarktbetrieb. Es folgt ein Aufruf, dass man sich schriftlich, telefonisch, per Mail oder auch persönlich an die Verwaltung wenden solle, um die Zerstörung des Kurparkes zu verhindern.

Nachfrage bei der Sprecherin der Initiative, Annette Boog: „Ein Weihnachtsmarkt im Kurpark wäre skandalös. Es ist die letzte Ruheoase in Warnemünde“, sagt sie. Bereits im Juli hat im Kurpark ein Weinfest stattgefunden. Was die Mitglieder dabei beobachteten, sei bestürzend gewesen. „Da standen 17 Hütten, Transporter mit Anhängern und einige Autos haben im Kurpark geparkt.“ Ihre Sorge? „Man darf nicht denken, dass das keine Auswirkungen hat. Die Fahrzeuge verdichten den Boden, die Bäume und Pflanzen bekommen nur noch schwer Luft.“ Eine Wiederholung solch einer Veranstaltung dürfe es nicht geben.

Keine Hinweise auf ernsthafte Planungen

Angeblich sollen die Stadtämter an der Planung beteiligt sein. Also Nachfrage bei der Stadt: „Aus den Fachbereichen gab es dazu keinerlei Rückmeldung“, sagt Stadtsprecher Ulrich Kunze. Der Warnemünder Ortsbeirat habe das Thema „Vorschlag des Gewerbevereins zur Nutzung des Kurparks für den Weihnachtsmarkt“ aber auf die Agenda seiner nächsten Sitzung genommen.

„Ich weiß nicht, wo das Gerücht herkommt, aber wir planen keinen Weihnachtsmarkt im Kurpark“, sagt der erste Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Ostseebad Warnemünde, Dietmar Vogel. Er glaubt, dass die Gerüchte durch das Weinfest im Juli zwar aufgekommen, aber keine ernsthafte Grundlage haben.

Seit mehr als zehn Jahren findet der Warnemünder Weihnachtsmarkt auf dem Kirchenplatz statt. Quelle: Ove Arscholl

Aus einer Meinung wird ein Gerücht

Am Standort auf dem Kirchenplatz wolle man jedenfalls nicht rütteln. „Zukünftig wollen wir eher die Mühlenstraße noch mehr mit einbeziehen und die Meile so vergrößern.“ Außerdem glaubt Vogel, dass sich der Kurpark für eine Durchführung ohnehin nicht eigne. „Dort wird nicht gebummelt. Ich gehe davon aus, dass die Schausteller dort mit großen Einbußen rechnen müssten.“ Er stellt klar: „Wenn es keine vierte Pandemiewelle gibt, werden wir den Weihnachtsmarkt wieder auf dem Kirchenplatz durchführen.“

Doch wie ist es zu dem Gerücht gekommen? Bei den Recherchen der OSTSEE-ZEITUNG fällt immer wieder ein Name: Norbert Ripka, Chef des lokalen Catering-Unternehmens Ripka Catering. Er kann die Entstehung der Gerüchte aufklären: „Ich habe meiner Nachbarin lediglich gesagt, dass ich mir gut vorstellen kann, dass der Weihnachtsmarkt im Kurpark stattfindet“, sagt Ripka. Doch was aus dieser Meinungsäußerung entstehen würde, war selbst für den erfahrenen Unternehmer nicht vorstellbar.

„Warnemünde ist ein Dorf“

Denn aus der Meinungsäußerung wird ein Gerücht und es dauerte nicht lange, da erhält Ripka eine Mail des ehemaligen Rostocker Umweltsenators Michael Kreuzberg. „Die Mail ging an verschiedene Vertreter aus Warnemünde und der Rostocker Stadtpolitik. Ich werde darin diffamiert. Ich würde den Weihnachtsmarkt bereits planen, den Profit über die Umwelt stellen. Als freier Bürger steht mir doch die freie Meinungsäußerung zu.“

Nach der Mail erhält Ripka zahlreiche Anrufe, wird mehrfach auf die Pläne angesprochen. „Ich behalte mir rechtliche Schritte gegen diesen Vorgang vor“, sagt er sichtlich verärgert. Für ihn ist es ein typisches Beispiel, wie schnell aus einer Äußerung ein Skandal im Ostseebad werden kann. „Warnemünde ist ein Dorf.“ Michael Kreuzberg bedauert die Mail währenddessen. „Ich bin von falschen Informationen ausgegangen. Mir wurde von Annette Boog gesagt, dass bereits ein Antrag beim Gewerbeamt vorliegt.“ Boog selbst gesteht einen Fehler ein. Einen Antrag hat es bislang nämlich nicht gegeben.

Von Moritz Naumann