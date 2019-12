Weihnachtsbäume in Mecklenburg: Voll im Wuchs, frisch und gerade gewachsen

Stove

Wer viel Wert auf den Kauf regionaler Produkte legt, kann beim Weihnachtsbaum kaum etwas falsch machen. Die immergrünen Gewächse, die von Händlern, Forstbetrieben, Baumärkten und Landwirten in fast jeder Stadt in Mecklenburg angeboten werden, stammen meistens direkt aus der Region, oder höchstens mal aus Plantagen in Vorpommern oder dem Norden Brandenburgs.

Mitunter verraten schon die Namen, woher genau die Bäume stammen. So wurden in Bargeshagen noch bis vor kurzem, solange der Vorrat reichte, „Ostseetannen aus Marlow“ verkauft. Und im Betrieb von Tino Schomann in Stove im Landkreis Nordwestmecklenburg sind die „Salzhafftannen“ jedes Jahr kurz vor Weihnachten der Renner. „Ich hatte auch schon Kunden, die nicht aus der Gegend stammten und fragten, was die Salzhafftanne denn für eine Baumsorte sei“, erzählt Niels Harder schmunzelnd. Der Mitarbeiter des Betriebes in Stove fügt hinzu: „Der Name bezeichnet lediglich den Standort. Ansonsten ist es die allseits beliebte Nordmanntanne, die wir am meisten anbauen.“

Nordmanntanne wird am meisten angebaut

Rund 45 Hektar Anbaufläche stehen dem Betrieb in Stove insgesamt zur Verfügung. „Davon sind aber zurzeit nur etwa 16 Hektar mit Tannen bepflanzt“, erklärt Harder. Wenn eine Plantage, auf denen die Bäume nach fünf bis sechs Jahren erntereif sind, nach spätestens zehn Jahren komplett abgeholzt ist, werden über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren Feldfrüchte angebaut, damit sich der Boden erholen kann.“

Wächst auf einer Fläche eine neue Baumgeneration heran, so achten die Mitarbeiter darauf, dass die Bäume gleichmäßig wachsen. „Mit ein paar Kniffen kann man das schon beeinflussen. Wir nennen das Triebregulierung“, erzählt Niels Harder und ergänzt, dass das milde Klima an der Ostseeküste der Nordmanntanne gut bekommt.

Einen Engpass gibt es nicht

Bei den Kunden, so weiß er, sind vor allem Bäume beliebt, die rundum gut bewachsen sind sowie einen geraden Stamm und eine ebenso gerade Spitze haben. Die gängigste Größe liegt bei zwei Metern. „Viele Kunden mögen es aber auch, wenn die Spitze des geschmückten Baumes bis knapp unter die Decke reicht“, berichtet der Mitarbeiter.

Bis zum kommenden Sonntag, dem 22. Dezember, werden auf dem Betriebshof am Breitling in Stove und an den Außenstellen in Kritzow und in Karow noch Weihnachtsbäume in allen erdenklichen Größen verkauft. „Einen Engpass gibt es da nicht“, sagt Harder.

An einem Wochenende im Dezember verkaufen er und sein Team in Stove zwischen 1000 und 1400 Bäume. Harder rät, eine frisch geschlagene Tanne nicht sofort in die warme Stube zu stellen. „Sie sollte ein bis zwei Tage Zeit zum Ausgasen haben“, weiß der Experte und rät dazu, in den Ständer, sofern er sich dafür eignet, etwas Wasser zu geben. „Dann nadelt sie nicht so schnell.“

Bäume gibt es auch bei Glantz

Selbst gezogene und frisch geschlagene Nordmanntannen verkauft auch der Erdbeerhof Glantz. Nicht nur am Stammsitz in Hohen Wieschendorf, wo bis zum 22. Dezember der traditionelle Weihnachtsmarkt stattfindet, können die Tannen abgeholt werden. Weitere Verkaufsstände befinden sich u.a in Wismar-Zierow sowie in Grevesmühlen am Piraten Open Air-Theater.

Der beliebteste Weihnachtsbaum der Deutschen Die Nordmanntanneist der Renner unter den immergrünen Bäumen, die wir Deutschen uns über Weihnachten ins Wohnzimmer stellen und auf traditionelle Weise mit Lichterketten, Lametta, bunten Glitzerkugeln, Süßigkeiten, kleinen Figuren und anderen Dekoartikeln schmücken. In wesentlich geringerem Anteil kommen auch andere mit der Nordmanntanne verwandte Bäume, wie Fichten oder Kiefern, als Christbaum zum Einsatz.Benannt wurde die Tannenartaus der Familie der Kieferngewächse, die in den Wäldern des Kaukasus heimisch ist, nach dem finnischen Biologen Alexander von Nordmann, der sie im Jahr 1835 entdeckte. Die Baumartgedeiht gutauf lehmhaltigen Böden, verträgt aber späte Frosteinbrüche nicht ganz so gut. Dafür gilt sie sonst als wenig anfällig für Schädlinge und Krankheiten. In ihrer ursprünglichen Heimathat die Nordmanntanne keine große wirtschaftliche Bedeutung, ihr Holz wird dort zur Herstellung von Papier und Zellstoff verwendet. In Mitteleuropa hingegen wird sie für die spätere Verwendung als Weihnachtsbaum in großen Mengen in Plantagen angebaut. Größter europäischer Produzent ist Dänemark, wo der Bestand auf etwa 100 Millionen Tannen geschätzt wird. In Deutschland werdendieses Jahr nach Recherchen des SWR etwa 30 Millionen Tannen in den Wohnstuben aufgestellt. Da die meisten Bäume stets auch aus der Region der Endabnehmer stammen und weite Transportwege entfallen, gilt die Umweltbilanz der natürlichen Tanne als wesentlich besser als bei der Kopie aus Plastik (Quelle Wikipedia).

Solange der Vorrat reicht

In der Rostocker Heide läuft der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf auf Hochtouren. Noch bis zum 23. Dezember werden an der alten Forstbaumschule in Hinrichshagen täglich (außer sonntags) von 9 bis 16 Uhr Bäume angeboten – solange der Vorrat reicht.

Außer Nordmanntannen gibt es hier auch Fichten, Kiefern, Blaufichten und andere exotische Sorten. Die Bäume aus der Rostocker Heide besitzen ein FSC-Siegel, da sie weder chemisch behandelt noch gedüngt sind. Weitere große Anbieter von Weihnachtsbäumen in der Hansestadt sind der Möbelmarkt Ikea im Rostocker Westen und Grönfingers im Osten.

Solange der Vorrat reicht, das ist auch die Devise im Baumarkt Kartaschewski in Kühlungsborn-West. Rund 800 Bäume, die alle in Mecklenburg-Vorpommern gewachsen sind, verkauft der Baumarkt jedes Jahr. „Bisher hat es immer bis zum 24. Dezember gereicht“, sagt Inhaberin Jenny Kartaschewski. Seit Jahren bietet sie mit ihrem Team einen besonderen Service an. Innerhalb des Ostseebades werden die im Laden gekauften Bäume frei Haus geliefert – ohne Aufschlag.

Lesen Sie auch:

Von Rolf Barkhorn