Weihnachtsessen und Geschenke: So schön war der Ausflug der Rostocker Arche

Rostock

Gespannt sitzt die elfjährige Linh im Steakhouse „Hurricane“ in Warnemünde. „Ich weiß nicht, was es zu essen gibt. Andrea und Guido haben gesagt, wir sollen uns überraschen lassen“, sagt sie. „Aber eigentlich ist mir das egal. Ich freue mich, mit meinen Freunden zusammen zu essen.“

Neben Linh sind am Dienstagnachmittag 13 weitere Kinder, die von der Rostocker Arche betreut werden, im Restaurant. „Das ist für die Kinder natürlich schon ein kleines Highlight. Solche Aktionen sind wichtig, wir merken, wie die Kinder das genießen“, sagt Andrea Lemanczyk, die sich zusammen mit Guido Lemanczyk um benachteiligte Mädchen und Jungen kümmert, mit den Kids spielt, ihnen bei den Hausaufgaben hilft und Trost spendet. „Das Essen und die Getränke wurden gespendet.“

OZ sammelt Geld für Arche

Andrea Lemanczyk ist gerührt von den vielen hilfsbereiten Menschen. Rund 35 000 Euro sind bei der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ bereits zusammengekommen, auch von anderen Organisationen erhält das Ehepaar Geld- und Sachspenden. „Ein Mädchen hat erzählt, dass ihre Familie keinen Tannenbaum zu Weihnachten hat und heute haben wir einen Baum für sie bekommen“, so die Rostockerin. „Wir hätten nie erwartet, dass so viele Menschen so ein großes Herz für Kinder haben.“

Besonders Kinder würden unter Corona sehr leiden. Die Teilnehmeranfragen für die Rostocker Arche sind riesig – doch aus Platzgründen und durch die Pandemie können nur begrenzt Kinder mitmachen. Sobald die eigenen Arche-Räume fertig sind, soll sich das ändern. „Die Kinder sind sehr fleißig, wollen alle einen guten Beruf erlernen. Aber sie brauchen eine Chance.“

Freunde gefunden

Linh hat sich zu Weihnachten gewünscht, viel Zeit mit der Familie zu verbringen und zusammen in ein Restaurant zu gehen. „Das wird in diesem Jahr nichts“, sagt sie. Umso mehr freut sie sich auf das Weihnachtsessen, das ihr und den anderen Kindern serviert wird: Rotkohl, Entenkeule und Klöße, wahlweise auch Pommes.

Darüber freut sich auch die zehnjährige Daniela. „Es ist schön, dass wir hier zusammensitzen können“, sagt sie. „Ich bin zweimal in der Woche bei der Arche und habe viele Freunde gefunden.“ Sie und Linh würden sich seit der ersten Klasse kennen, mittlerweile besuchen sie die fünfte Klasse.

Weihnachtsmann bringt Geschenke

Während des Essens gibt es für die Kleinen eine weitere Überraschung: Ein Weihnachtsmann betritt das Steakhaus – vollbepackt mit Spielzeug und Schokolade. „In den Päckchen befinden sich Bau-Steine von Lego“, erklärt Andrea Lemanczyk. In den kommenden Tagen möchten sie und ihr Mann weitere Arche-Kinder, die nicht beim Weihnachtsessen dabei sind, besuchen und beschenken.

Von Katharina Ahlers