Rostock

Von wegen Besinnlichkeit: In Mecklenburg-Vorpommerns Paketzentren geht kurz vor Weihnachten ordentlich die Post ab. Die Corona-Pandemie und die 2G-Regel im lokalen Einzelhandel beschert den Logistikern kurz vor dem Fest noch mehr Arbeit als sonst. Damit Geschenke Heiligabend pünktlich unter dem Tannenbaum liegen, legen sich DHL, Amazon und Co. ins Zeug, für Zusteller bedeutet die Adventszeit Dauerstress.

„Wir müssen ein deutlich steigendes Sendungsvolumen im Paketbereich bewältigen“, sagt Jens-Uwe Hogarth, der für MV zuständige Sprecher der Deutschen Post DHL. Den größten Umschlagplatz für Päckchen und Pakete betreibt DHL in Neustrelitz, versorgt von hier aus ganz MV und einige Kreise Brandenburgs.

Im Logistikzentrum herrscht nicht erst vor den Feiertagen Hochbetrieb. Schon seit dem Black Friday ist Akkordarbeit angesagt. Hogarth: „Wir haben die Schichten ausgeweitet.“ Statt wie gewohnt nachmittags laufen hier schon morgens Pakete über die Förderbänder, werden sortiert, verladen und verschickt. „Es wird 23 Stunden am Tag gearbeitet.“ Nur für eine Stunde täglich steht alles still, um Maschinen zu warten.

Paketboom zu Weihnachten

Der Bundesverband Paket und Expresslogistik, in dem die DHL-Konkurrenten DPD, GLS, GO!, Hermes und UPS organisiert sind, rechnet mit einem Paketboom: 445 Millionen Pakete sollen im November und Dezember 2021 an deutsche Privathaushalte gehen. Damit würde die Branche im Vergleich zum Vorjahr nochmals zulegen, dabei hatte sie in der Weihnachtssaison 2020 schon Rekordmengen zu bewältigen.

Auch DHL – deutscher Marktführer in der Paketzustellung – hatte 2020 so viel zu tun wie nie: Rund elf Millionen pro Tag wurden von den Beschäftigten sortiert und zugestellt – mehr als doppelt so viel wie üblich. Durch den Corona-Lockdown hätten sich selbst jene, die zuvor eher im lokalen Einzelhandel Weihnachtsgeschenke shoppten, den Onlineeinkauf für sich entdeckt, sagt Jens-Uwe Hogardt. „Sie haben sich daran gewöhnt.“ Dass in vielen Geschäften aktuell die 2G-plus-Regel gilt, könnte für noch mehr Bestellungen im Internet sorgen.

Amazon heuert saisonale Verstärkung an

Die immens große Nachfrage spürt Amazon und heuert deshalb im Advent Verstärkung an. Der Onlineversandriese, der in Rostock und Neubrandenburg Verteilzentren betreibt, hat eigenen Angaben zufolge mehr als 19 000 festangestellte Mitarbeiter in der Logistik in Deutschland. Die Stammbelegschaft werde in der diesjährigen Weihnachtssaison von über 10 000 saisonalen Kollegen unterstützt. „Bei Amazon haben die Vorbereitungen bereits vor Monaten begonnen“, so ein Unternehmenssprecher.

Im Amazon-Verteilzentrum Neubrandenburg werden vor Weihnachten noch mehr Sendungen bearbeitet als sonst. Quelle: Frank Söllner/ Archiv

Auch DHL stockt Personal und Fahrzeugflotte auf: „Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft werden wir bundesweit insgesamt rund 10 000 Aushilfskräfte in allen Bereichen einsetzen. Wir haben darüber hinaus rund 13 000 zusätzliche Fahrzeuge und 600 zusätzliche Elektro-Trikes im Einsatz“, sagt Hogardt. Auch auf der Schiene drückt die Post aufs Tempo. „Wir haben die Kooperation mit DHL Freight und DB Cargo ausgeweitet. Für das Weihnachtsgeschäft werden zusätzlich zu den bestehenden Verbindungen an den Samstagen bundesweit weitere 20 Züge mit DHL-Containern verkehren.“

Mehr Zusteller auf Rostocks Straßen

Damit Präsente pünktlich bis Heiligabend bei ihren Empfängern ankommen, schickt DHL mehr Zusteller auf die Straße. Beispiel Rostock: Rund 40 zusätzliche Kräfte liefern Sendungen von den Zustellbasen in Groß Schwaß und am Hauptbahnhof aus. Die Kuriere haben alle Hände voll zu tun: „Sie stellen täglich 20 000 Pakete zu“, sagt Hogardt.

DHL rechnet erneut mit rekordverdächtigen Paketmengen, die vor Weihnachten zugestellt werden müssen. Quelle: Stefan Sauer

Auch die Konkurrenz stellt sich auf neue Rekorde ein: DPD rechnet bundesweit mit mehr als zwei Millionen Pakete pro Tag und mehr als 300 000 Pakete pro Stunde, die an Spitzentagen vor dem Fest ausgeliefert werden müssen. Hermes erwartet 137 Millionen Päckchen und Pakete.

Paketärger bei Kunden und Kurieren

Alle Jahre wieder gibt es vor dem Fest aber auch Frust. Auf dem Verbraucherportal www.post-aerger.de sammeln sich Beschwerden. Der Eindruck vieler User: Briefpost wird nicht werktäglich, sondern sehr unregelmäßig zugestellt. Vor allem montags und samstags bleibe der Briefkasten leer, lautet das Ergebnis einer entsprechenden Umfrage. Pakete, die zu spät oder kaputt zugestellt, statt zu Hause im Paketshop abgegeben oder an den abwegigsten Plätzen postiert werden, sorgen für zusätzlichen Unmut.

Auch vielen Boten ist nicht nach „O du fröhliche“ zumute: Sie stehen angesichts der Paketmengen zur Weihnachtszeit noch mehr als sonst unter Zeitdruck. Die Belastung für Beschäftigte sei enorm und oftmals seien Überstunden angesagt, sagen Gewerkschafter.

Selbst wenn Heiligabend in Mecklenburg-Vorpommerns Paketzentren das letzte Weihnachtspräsent vom Band rollt: Ruhiger wird es dort wohl nicht. Denn gleich nach den Feiertagen trudelt die erste Paketflut mit Retouren oder eingelösten Gutscheinen ein.

Von Antje Bernstein