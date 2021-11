Der größte Weihnachtsmarkt im Norden – er soll trotz steigender Inzidenzen stattfinden. Welche Regeln in Rostock jetzt gelten, ob Alkohol erlaubt bleibt und wie der Stand in Stralsund, Wismar, Greifswald und Bad Doberan ist.

Rick Hamberger ist Schausteller in 7. Generation. Ob und unter welchen Bedingungen an seinem Stand vor dem Rostocker Hof am Montag die Lichter angehen und er Glühwein verkaufen kann, ist noch unklar. Quelle: Frank Söllner