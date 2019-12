Rostocks traurige Kinderaugen von 2018 soll es ab 2019 nicht mehr geben. Fröhlich und lustig klingen die Kinderlieder aus den Lautsprechern des nostalgischen Kinderkarussells vor dem McDonalds in der Kröpi. Lachende Kinder kreischen vor Aufregung, denn gleich beginnt die nächste Fahrt. Eilig wird versucht, das kleine Feuerwehrauto zu erklimmen und auch das Motorrad und das Schaukelpferd sind heiß begehrt. Manch eine kleine Träne fließt, weil es nicht genau DIE Mondrakete, oder das Lieblingstier ist, auf dem die nächste Runde gedreht wird. Mama und Papa winken fleißig, vor Freude strahlend, wenn die Kleinen an ihnen vorbeifahren. Doch als ich mit meiner kleinen Tochter in der großen und prächtigen Kutsche Platz nehme, zeigt meine kleine Tochter auf zwei Kinder, die vor dem Karussell stehen und Runde um Runde den anderen Kindern zuschauen, wie sie vor Freude kreischen und kichern. Mit traurigen Augen verfolgten sie das lustige Spektakel. Immer wieder fragten sie ihre Mama, ob sie nicht doch noch mit fahren dürften. Die Mama kniete sich zu ihren Kleinen herunter und ich hörte, wie sie sagte: "Heute geht es leider nicht mehr, wir haben kein Geld mehr." Tapfer und komischerweise verständnisvoll vernahmen die Kleinen, die ungefähr drei und fünf Jahre alt sein müssen, die Worte ihrer Mama und drehten sich wieder zu uns, um uns zuzuschauen. Ergriffen davon musste ich wieder zu der Mama gucken und sah, wie sie leise anfing zu weinen. Sie versuchte es nicht zu zeigen, damit die Kleinen es nicht sehen. Doch meine Tochter lachte und freute sich, als das Karussell anfing sich zu drehen und die Mama mit ihren Kindern verschwand im Gedränge der gut gelaunten Menge. Am liebsten wäre ich bei voller Fahrt ausgestiegen und hätte sie zurückgeholt und ihnen ein paar Fahrchips gekauft. Es war zu spät. Das Karussell hielt an und meine kleine Tochter wollte noch eine Runde drehen (Nr. 3), ich vertröstete sie auf morgen, denn ein Chip kostet mittlerweile bis zu 3 €. Traurig saß meine kleine Süße in Ihrem Buggy und da bin ich zum Karussellhäuschen und habe dem Chipverkäufer die Geschichte erzählt. Ich sagte zu ihm, ich gebe dir jetzt den Rest von meinem Geld und möchte dafür so viele Chips wie möglich. Ich schenke diese Chips dann den Kindern, die sich es nicht leisten können, mit eurem tollen Karussell zu fahren. Der gute Mann mit den Chips überlegte nicht lange und fragt: Wieviel hast du denn? Ich hab ungefähr 27 € zusammen bekommen also etwa neun Fahrchips. Er legte noch mal 10 oben drauf. So berührt von seiner Großzügigkeit ging ich die nächsten Tage zu zahlreichen weiteren Fahrgeschäften und erzählte die Geschichte und immer wieder bekam ich eine Absage, da die im Chiphäuschen das nicht entscheiden dürfen.(hätten wir mal lieber doch 2 Wochen früher und schriftlich gefragt). Aber die Schausteller Familie Geißler vom Hanse Riesenrad Geisler auf dem Neuen Markt und das Historische Karussell auf dem Uni Platz die uns bei unserer Idee unterstützten waren sehr großzügig. So haben wir letztes Jahr ca. 100 und dieses Jahr sogar ca. 300 Chips/Fahrkarten zusammen bekommen. Aber dieses Jahr gibt's auch noch mehr, denn unser guter Freund Sven Kruse von der Eiswerkstatt Rostock hat Gutscheine spendiert, sodass in jedem Weihnachtstütchen nicht nur Fahrchips, sondern auch ein Gutschein für eine warme Waffel oder ein Eis drin liegen. Hier dürfen auch gerne Menschen ohne Obdach sich was warmes holen, denn nicht nur Kinder haben traurige Augen. Die ersten "Spaß-Tütchen" schenken wir dem Autonomen Frauenhaus Rostock, weil dort viele Kinder auch aus fernen Ländern sind, die noch nie einen Weihnachtsmarkt gesehen haben und sich diesen mittlerweile teuren Spaß nicht leisten können. Es sind noch Tütchen übrig, wenn ihr jemanden kennt der ein oder zwei davon verdient, dann sagt ihnen, dass wir sie gerne verschenken. Ein paar geben wir an "Heißluftballon Karussell" gegenüber der Bühne vom Rostocker Weihnachtsmann am Neuer Markt und in der Eiswerkstatt, im historischen Karussell am Uniplatz vorm McDonalds, sowie in unserem Büro im Friedhofsweg 41. Nächstes Jahr wird das ganze noch besser geplant, sodass es bald überhaupt keine traurigen Kinderaugen auf unserm Rostocker Weihnachtsmarkt mehr geben muss. Wir hoffen wir können zu ähnlichen Ideen anregen. Euch allen fröhliche Weihnachten und denkt daran: Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt!