Weihnachtsmarkt in Warnemünde 2021 startet: Statt Festzelt Corona-Testzelt

Warnemünde

Bis zum Morgen des 3. Dezember sei die Frage, ob der Warnemünder Weihnachtsmarkt eröffnen kann, kritisch gewesen. Doch nun herrscht Klarheit: Der Markt wird unter der 2G-plus-Regelung eröffnen. Der Veranstalter, der Warnemünder Handels- und Gewerbeverein, hat an zahlreichen Schrauben gedreht, um dies zu ermöglichen – unter anderem gibt es angepasste Öffnungszeiten.

„Aus dem Festzelt wird ein Testzelt“, sagt Christian Seidel vom Handels- und Gewerbeverein. Dort, wo ursprünglich gefeiert werden sollte, bekommen nun die Besucher und Einheimischen die Stäbchen in die Nase. Die Eröffnung habe man bereits um eine Woche verlegt, um die Testkapazitäten nicht zu gefährden.

Ausreichend Testkapazitäten

„Wir haben jetzt nochmal zwölf Leute nachgeschult“, sagt er. Er ist sich sicher: Nun bekomme man alles rechtzeitig in den Griff. Dies sei unter anderem möglich, da genug Personal und ausreichend Tests vorhanden seien. Außerdem sind in zahlreichen Hotels die Buchungen storniert worden. So ergebe sich eine geringere Testnachfrage.

Das seien Kapazitäten, die man nun für Besucher des Weihnachtsmarktes übrig habe. Größere Schlangen am Testzentrum, so wie das in der letzten Woche häufiger der Fall war, erwartet Seidel aufgrund des Weihnachtsmarktes nicht. „Wenn Sie mal mehr Menschen rund um das Testzentrum sehen, liegt das auch daran, dass viele auf ihr Ergebnis waren.“

Neue Öffnungszeiten des Warnemünder Weihnachtsmarktes

Eröffnen wird der Markt am Samstag, 4. Dezember, um 15 Uhr. Am Abend wird die Warnemünder Band „Sideburns“ auftreten. Am Sonntag wird um 16 Uhr der Weihnachtsmann auf dem Kirchenplatz erwartet.

Da man nicht ganztägig Personal für die Einlasskontrollen stellen kann, wird der Weihnachtsmarkt in der Woche lediglich von 15 bis 20 Uhr, freitags bis 21 Uhr öffnen. Die Samstage ab dem 11. Dezember wird der Markt von 12 bis 21 und Sonntags von 12 bis 20 Uhr zugänglich sein. Vor Ort erwarten die Besucher zahlreiche Stände und auch musikalische Acts. „Wenn sich die Bedingungen und Verordnungen nochmal ändern, können wir schnell reagieren“, ist Seidel sicher.

Von Moritz Naumann