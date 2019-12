„Weihnachtsschmaus“ für Menschen in Not: Rostocker Verein schenkt besinnliches Fest

Rostock

„Es braucht viel Stärke, um über seinen eigenen Schatten zu springen und sich einzugestehen, dass man manches vielleicht nicht allein schafft“, sagt Steffen Bockhahn. Der Sozialsenator der Linken gehörte zu den Gästen der Weihnachtsfeier des Rostocker Vereins „Charisma“. Im Stadtteil- und Begegnungszentrum in Schmarl waren rund 40 Menschen zu Gast, die gemeinsam das Fest feierten.

Eine Puppe, ein Duft oder ein Spiel – für die Kinder war die Weihnachtsfeier ein besonderer Tag. Ungeduldig warteten sie auf die vorzeitige Bescherung. Schon Wochen zuvor hatten sie ihre Wünsche auf bunte Zettel in Form von Weihnachtskugeln gemalt. Entdeckt und gespendet wurden die Wünsche dann von Mitarbeitern und Kunden einer Rostocker Real-Filiale. Die Erwachsenen konnten sich vor allem über ein üppiges Weihnachtsessen freuen. Ente mit Kartoffeln und Rotkohl – gegessen wurde selbstverständlich als Gemeinschaft.

„Für einige von Ihnen ist es vermutlich die einzige Weihnachtsfeier, die sie haben“, erzählt die Vereinsvorsitzende Marie Hagen. Heiligabend wäre für viele von den Betreuten ein normaler Tag: „Sie kennen Weihnachten nicht so, wie wir es kennen. Die Familien sind zerrüttet, Kontakte sind abgebrochen und die finanziellen Mittel fehlen. Sie haben es auch in den meisten Fällen nie so vorgelebt bekommen und können es deswegen kaum weitergeben“, fährt sie fort.

Ebenfalls zu Gast an diesem Nachmittag: der Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos). Der Oberbürgermeister hebt vor allem die Arbeit der Mitglieder vor, ohne die es diese Veranstaltung nicht geben würde. Steffen Bockhahn dankt den Anwesenden: „Der Dank geht nicht nur an die Helfer, sondern auch an die, die sich helfen lassen. Diesen Schritt zu gehen fordert Mut, aber das machen Sie nicht nur für sich, sondern auch für Ihre Kinder.“

„Charisma“ unterstützt seit 1992 Menschen, die sich in Notlagen befinden. Darunter auch wohnungslose Frauen und Menschen, denen eine Wohnungslosigkeit droht sowie Familien. Veranstaltungen, wie die Weihnachtsfeier, könnten die Mitglieder des Vereins ohne Spenden nicht in diesem Rahmen ausrichten. Dank der Unterstützung lokaler Geschäfte ist es ihnen auch in diesem Jahr gelungen.

Von Lena-Marie Walter