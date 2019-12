Rostocker wagen sich auf Glatteis

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

Obwohl sie vor zwei Wochen das erste Mal auf dem Eis stand, ist Emmi schon ganz schön flott auf ihren Kufen unterwegs. Ein weißer Eisbär hilft ihr dabei, auch in den Kurven das Gleichgewicht zu waren. Gemeinsam mit Mama Sabine Kliche und Schwester Lina (9) dreht sie am Samstagnachmittag ein paar Runden auf der Eisbahn der Ostsee-Sparkasse. Und damit sind sie nicht alleine. Zahlreiche Besucher nutzen das vorweihnachtliche Angebot.

„Das macht richtig viel Spaß“, sagt Lina. In ihrer Schule hat sie ein halbes Jahr lang einmal pro Woche Eislauf-Unterricht gehabt. Kleine Kunststücke hat sie dabei auch einstudiert. „Die Drehung kann ich schon ganz gut“, erklärt sie. Jetzt übt sie fleißig Rückwärtsfahren. Ihre Fortschritte präsentiert sie stolz ihrem Papa, der vom Rand aus zuschaut.

Vorgezogenes Weihnachtsfest

Spontan vorbeigekommen sind Hannes (12) und Floris (13). Zusammen mit Mama Ariane Wilhelm (38) machen sie die 150 Quadratmeter große Eisfläche unsicher. Papa und Opa beobachten ihr Treiben aus sicherer Entfernung. „Ich genieße die Zeit mit meinen Enkeln sehr“, sagt Knut Müller. Weil der Rostocker beruflich viel im Ausland unterwegs ist, sieht er seine Familie – die zudem in Berlin lebt und nur zu Besuch ist – nicht so oft, wie er gerne würde. „In wenigen Tagen geht es für mich auch schon wieder nach China“, verrät er.

Weil er dort bis zum chinesischen Neujahrsfest Ende Januar bleiben wird, haben er und seine Liebsten beschlossen, Weihnachten vorzuverlegen. „Wir feiern in diesem Jahr etwas früher“, so Müller. Hannes und Floris würden am liebsten noch ein paar Tage an den Urlaub dranhängen und ihre Kunststücke auf dem Eis üben. „Ich finde es schade, dass wir morgen schon zurückfahren, aber es war toll hier“, meint der 13-Jährige.

Kostenfreie Schlitterpartie

Noch bis zum 22. Dezember können Besucher täglich, in der Zeit zwischen 10 bis 18 Uhr auf der Natureisbahn ein paar Runden vor dem Ospa-Zentrum am Rostocker Vögenteich drehen. Sowohl das Laufen als auch der Schlittschuhverleih sind kostenlos.

Auch renommierte Sportvereine haben sich angekündigt, um mit ihren Fans verschiedenste Aktionen zu starten – vom Fotoshooting bis zum Eisstockschießen. Mit dabei sind unter anderem der FC Hansa Rostock, die Seawolves, der HC Empor und die Rostocker Nasenbären.

Von Susanne Gidzinski