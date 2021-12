Rostock

Die Schausteller auf Rostocks Weihnachtsmarkt bauen ab und treten die Heimreise an. Schluss mit Budenzauber, Glühwein und Karussellfahren. Die Vorfreude aufs Weihnachtsfest soll dennoch nicht auf der Strecke bleiben. Deshalb geht ein festlich geschmücktes Mobil samt Gefolge am Samstag rings um Rostock auf Rundfahrt.

Der Adventswagen, der bereits im vergangenen Jahr viele Menschen in der Region begeistert hat, geht erneut auf Tour. „Wir starten am Samstag um 14 Uhr“, kündigt Organisator Matthias Potschwadek, Chef der Veranstaltungsagentur HaiEnd-Event, an. Begleitet werde der Tross von sechs Feuerwehren und einem historischen Feuerwehrauto der Freiwilligen Feuerwehr Gehlsdorf. Mit an Bord haben sie Süßigkeiten und jede Menge Livemusik: Die Foolproof Band, Carina Castillo und Philipp Krätzer und Sebastian König spielen für die Zuschauer.

„Unterstützt werden die Künstler von der Gemeinde Bentwisch. Der gesamte Zug wird von vielen Mitgliedern der Wirtschaftlichen Vereinigung Bentwisch finanziert und dem Bürgermeister unterstützt“, erklärt Potschwadek. Die Parade ist ein Fest für alle Sinne: Lichterglanz fürs Auge, Musik für die Ohren und auch für den Gaumen und fürs Herz ist was dabei. „Wir verteilen Süßigkeiten und vor allem ganz viel Freude und Weihnachtsstimmung“, verspricht Matthias Potschwadek.

Das ist der Fahrplan:

14 Uhr Start in Volkshagen

14.30 Uhr Klein Kussewitz

15.10 Uhr Groß Kussewitz

16 Uhr Albertsdorf

16.25 Uhr Klein Bentwisch

16.30 Uhr Str. am Berg

16.50 Uhr Harmstorf

17.20 Uhr Klein Bartelsdorf

17.35 Uhr Neu Bartelsdorf

18 Uhr Goorstorf

19 Uhr Bentwisch

19.30 Uhr Bentwisch Börgerhus

20.30 Uhr Bentwisch Sportplatz

Schon im vergangenen Jahr hat der Adventswagen mitten im Corona-Lockdown Musik und Weihnachtsstimmung zu jenen gebracht, die Glücksmomente gebrauchen können: Damals stoppte das Mobil unter anderem an der Kinderklinik der Rostocker Unimedizin. Die Gute-Laune-Band Les Bummms Boys spielte im Innenhof, das Publikum sah von Fensterplätzen aus mit einem Lächeln im Gesicht zu.

Von Antje Bernstein