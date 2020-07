Rostock/Wismar

Es sollte das Jahr für die Kreuzfahrt in Mecklenburg-Vorpommern werden. Noch zu Jahresbeginn wurden an der mecklenburgischen Ostseeküste so viele Luxusliner wie noch nie erwartet. 230 Anläufe sollten es werden. Doch wegen der Corona-Pandemie stoppte die Kreuzfahrtsaison, bevor sie überhaupt anfangen konnte. Für die Häfen in Rostock und Wismar ein großes Problem. Doch auch die Aufgaben der Wasserschutzpolizei haben sich dadurch verändert.

Wenn in der Hochsaison zwei bis drei Kreuzliner am Tag in Warnemünde festmachen wollen, habe dies auch für die Wasserschutzpolizei immer einen hohen Personalaufwand bedeutet, bestätigt Robert Stahlberg, Sprecher der Landeswasserschutzpolizei. Beim Ein- und Auslaufen wurden die Schiffe von den Booten der Polizei begleitet – in Warnemünde wie in Wismar. Auch die Wasserstraßen mussten für den weiteren Schiffsverkehr zu diesen Zeiten abgesperrt werden. Alles Aufgaben, die nun wegfallen.

Wasserschutzpolizei ist vermehrt bei Ladungskontrollen im Einsatz

Langweilig werde den Beamten jetzt aber nicht. „Die Kollegen führen im größten Hafen des Landes vermehrt Schiffskontrollen und Ladungskontrollen von Lkw durch, da der Schiffsverkehr – außer Kreuzfahrtschiffe – und der RoRo-Verkehr nach wie vor laufen“, sagt Stefan Büchner, Leiter der Wasserschutzpolizei in Rostock.

Außerdem fahre die Polizei nun verstärkt Streife auf den Wasserflächen im Binnenbereich des Landkreises Rostock. Dort würden die Beamten vor allem auf den Umweltschutz achten. Dabei gehe es um Themen, wie zum Beispiel die Müllentsorgung in Naturschutzgebieten oder Wildcampen in Landschaftsschutzgebieten.

Hafen von Wismar hat in diesem Jahr noch kein Kreuzfahrtschiff gesehen

Die Hansestadt Wismar hat in diesem Jahr überhaupt noch kein Kreuzfahrtschiff gesehen. Zwölf Anläufe von zehn Schiffen waren geplant gewesen, darunter zwei Erstanläufe. Am 28. März sollte eigentlich die „Astoria“ in Wismar anlegen. Der Termin wurde jedoch gecancelt. Das ehemalige DDR-Urlauberschiff „Völkerfreundschaft“ ist für die Reederei Cruise & Maritime Voyages im Einsatz, allerdings nicht mehr lange.

Zurzeit steht noch ein Anlauf in Mecklenburg im Reederei-Kalender – am 30. September in Warnemünde. Ob es allerdings wirklich anlegen kann, ist ungewiss. Nach dieser Saison soll das Schiff vermutlich verschrottet werden. Das einzige Kreuzfahrtschiff, das Wismarer zurzeit sehen können, ist die „Superstar Libra“, der ehemalige Kreuzliner, der zum Wohnschiff umgebaut wurde und fest im Westhafen liegt.

Die Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar hat ebenfalls bisher alle Kreuzfahrtschiffe bis zur Kaikante begleitet. Diese Aufgabe fällt in diesem Sommer weg. Der Arbeitsschwerpunkt der Frauen und Männer der Wasserschutzpolizei Wismar habe in den vergangenen vier Monaten – genau wie bei den benachbarten Revieren – im Bereich der Sicherheit und Ordnung unter Bedingungen der Pandemie gelegen, heißt es aus der Behörde. Heißt: Vor allem Kontrollen durch die Polizei standen auf der Tagesordnung.

Polizei in Wismar kontrolliert Schiffe wieder ohne besonderen Anlass

Mit der schrittweise vorgenommenen Lockerung der Corona-Regeln würden seit Ostern auch wieder die Kontrollen zur Sicherheit und sogenannten Leichtigkeit des Schiffs- und Sportbootverkehrs durchgeführt, berichtet Sebastian Zimmermann, Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar. Zudem sollen ab Juli die sogenannten anlassunabhängigen Kontrollen des internationalen Seeverkehrs im Wismarer Hafen wiederaufgenommen werden.

Wasserschutzpolizei in MV Das Landeswasserschutzpolizeiamt MV mit Sitz im Polizeizentrum Waldeck bei Rostock ist eine obere Landesbehörde mit 302 Mitarbeitern. Die Zuständigkeit der Behörde umfasst das gesamte Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die Beamten sind unter anderem für Ordnung und Sicherheit an der mehr als 2000 Kilometer langen Ostseeküste MV’s zuständig, genauso wie für die rund 2000 Seen. Zur Wasserschutzpolizei im Land gehören fünf Küsteninspektionen – Wismar, Rostock, Stralsund, Sassnitz, Wolgast – und zwei Binneninspektionen – Waren, Schwerin –, die jeweils dazugehörigen Wasserschutzpolizeistationen sowie die Polizeihubschrauberstaffel mit Sitz in Laage bei Rostock. Die Inspektion in Rostock verfügt über ein Küstenstreifen-, zwei Streifen- und drei kleinere Schlauchboote. Die Inspektion in Wismar ist mit einem Küstenstreifenboot, einem Streifen- und zwei Schlauchbooten im Einsatz.

Zurzeit konzentrieren sich die Beamten in Wismar vor allem auf die Erholungsgebiete an der Küste, aber auch im Binnenland. Die Regionen sind seit Ferienbeginn und Lockerung der Corona-Beschränkungen gut besucht. Insbesondere seien Streifen unterwegs, um die zum Teil umfangreichen Grundregeln zur Sicherheit in der Schifffahrt zu kontrollieren. Auch Naturschutz und Kontrollen im Bereich des Gefahrgutrechtes und Umweltschutzes stehen auf der Tagesordnung.

Sebastian Zimmermann, Leiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar: "In den letzten Wochen wurden von der Wasserschutzpolizei Wismar Unterstützungseinsätze bei der Suche von vermissten Personen auf dem Wasser erbracht und Hilfeleistungen sowie Ermittlungen im Zusammenhang mit Sportbootunfällen geleistet." Quelle: Polizei

„So wurden in den letzten Wochen wasserseitige Unterstützungseinsätze bei der Suche von vermissten Personen erbracht und Hilfeleistungen sowie Ermittlungen im Zusammenhang mit Sportbootunfällen geleistet“, berichtet Zimmermann weiter. Umfangreiche Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft habe es zudem wegen einer Gewässerverunreinigung im Bereich Hornstorf gegeben. „Auch die ersten Regatten nach den Corona-Beschränkungen wurden wasserseitig durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wasserschutzpolizei Wismar und der Wasserschutzpolizeistation Rerik geschützt“, sagt Zimmermann.

Die „Astoria“ im April 2019 in Wismar. Am 28. März hätte das Kreuzfahrtschiff wieder in der Hansestadt anlegen sollen. Wegen der Corona-Pandemie hat in diesem Jahr aber bislang kein einziger Luxusliner in Wismar haltgemacht. Quelle: Helmut Kuzina

Wann die Wasserschutzpolizei wieder mit den großen Kreuzlinern zu tun hat, ist noch unklar. Zwei Kreuzfahrtanläufe stehen jedoch für dieses Jahr zumindest vorerst noch im Kalender des Columbus Cruise Center Wismar: Am 28. August wird die „Hebridean Sky“ erwartet, am 20. Dezember die „Albatros“. Ob die Schiffe allerdings wirklich in der Hansestadt anlegen, ist fraglich.

In Warnemünde allein waren 207 Anläufe für diese Kreuzfahrtsaison geplant. Es sollte ein neuer Rekord werden.

Von Michaela Krohn