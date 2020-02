Weil er Müll beseitigen sollte: Unbekannter schlägt Rostocker Rollstuhlfahrer ins Gesicht

Ein Unbekannter hat in Reez bei Kavelstorf (Kreis Rostock) mit einem Luftgewehr auf die junge Katze „Holly“ geschossen – das Tier hat dadurch sein rechtes Auge verloren. Nur knapp verfehlte das Projektil das Gehirn, die Mieze ist seitdem in der Rostocker Tierklinik in Behandlung. Besitzer Julia und Steffen Schabert sind geschockt und starten nun eine Plakataktion im Ort. Auch der Bürgermeister der Gemeinde äußert sich schockiert. Der Deutsche Tierschutzbund sieht eine „Verrohung der Gesellschaft“.