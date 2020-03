Weil sie nach ihrem umgekippten Einkauf sah: Frau fährt in Rostock in Gegenverkehr

Rostock

Weil sich eine Autofahrerin während der Fahrt nach ihrem umgekippten Einkauf im Kofferraum umschaute, ist sie in den Gegenverkehr geraten. Sie rammte einen entgegenkommenden Wagen und fuhr gegen einen Lichtmast. Der Vorfall ereignete sich am Sonnabend gegen 14 Uhr auf der Marieneher Straße in Rostock.

Die Fahrerin war in Richtung Schmarler Damm unterwegs, als – so gab sie es gegenüber der Polizei an – während der Fahrt ihr Einkauf im Kofferraum umfiel. Beim Umdrehen lenkte sie ihren Wagen „blind“ in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem Auto seitlich zusammen. Die Irrfahrt endete erst an einem Lichtmast.

Die Polizei sperrte die Strecke voll und leitete den Verkehr um. Neben der Feuerwehr kamen auch zwei Rettungswagen und ein Notarzt zum Einsatz. Die beiden Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen und kamen in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

