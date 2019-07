Rostock

Neue, bundesweite Temperatur-Rekord jenseits der 40-Grad-Marke – nein, die gab es in der Hansestadt in den vergangenen Tagen nicht. „Wir haben Glück, die Ostsee und ihre frischen Brisen“, sagt Rostocks Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Doch weil auch an der Warnow das Thermometer konstant um die 30 Grad anzeigt und es seit Wochen kaum geregnet hat, hat Matthäus nun den „ Hitzeaktionsplan“ in Kraft gesetzt – um Menschen und Natur vor der Hitze und Trockenheit zu schützen. Ein Problem dieser Tage wird der aber nicht ad hoc lösen können: „Wir müssen unsere Straßenbahnen mit Klimaanlagen ausstatten. Das sind fahrende Gewächshäuser“, so Matthäus.

Planungen nach Rekordhitze

Bereits nach dem Rekord-Sommer 2018 hatte die Stadtverwaltung angefangen, einen umfangreichen Maßnahmen-Katalog für extreme Wärme-Perioden zu erarbeiten. Denn neueste Studien von Klimaforschern gehen davon aus, dass heiße Sommer künftig nicht mehr die Ausnahme, sondern eher die Regel sein werden. Die Zahl der Hitze-Tage mit mehr als 30 Grad wird sich in den kommenden Jahrzehnten verdreifachen, sagen die Fachleute der Helmholtz-Forschungsgemeinschaft. Die Stadt will darauf reagieren: „Vor allem Kinder und Ältere sind bei diesen Wetterlagen gesundheitlich gefährdet“, sagt der Umweltsenator. Deshalb wird an Konzepten gearbeitet, wie Kitas, Schulen und auch Pflegeheime „gekühlt“ werden können.

Mehr Schatten, mehr Wasser

„Es geht um ein Schatten- und Wassermanagement in der Stadt“, so Matthäus. Bei allen neuen Bauplänen fordere die Stadt nun hydrologische Gutachten: Wie viel Regen fällt in dem Bereich? Wie kann er für trockene Zeiten gespeichert werden? Gibt es Grundwasser-Leiter? Und was ist bei Starkregen? Ein erster Schritt: Rostock soll mehr Brunnen bekommen. „2020 wollen wir den Brinckmanbrunnen sanieren. Damit dort wieder ein Ort zum Abkühlen entsteht“, verrät Matthäus. Für den Kirchplatz in Warnemünde sei ein neues Wasserspiel in Planungen. Was ihn ärgert: Die Wasserspiele am Lichtenhäger Brink seien seit zwei Jahren nicht mehr nutzbar. „Die müssen wir schnell wieder zum Laufen bringen.“

Grünamt im Bewässerungseinsatz

Die Stadt hat zudem damit begonnen, das Grün in Rostock zu wässern: „Unsere 16 Blumenwiesen wären längst eingegangen, wenn wir das nicht getan hätten“, sagt der Umweltsenator. Das Grünamt sei quasi im Dauer-Bewässerungseinsatz. „Auch unsere Jungbäume müssen wir retten.“ 2018 hatte das Amt bereits erste 25 Wassersäcke angeschafft, um Bäume mit dem lebensspendenden Nass zu versorgen. „Mittlerweile haben wir 150 Säcke im Einsatz. Ärgerlich ist aber, dass uns die ersten bereits gestohlen wurden.“ Auf Rasenflächen und in den Parks musste die Stadt bisher noch nicht wässern: „Dort geht es den Pflanzen noch halbwegs gut.“ Die Wasserversorgung sei derzeit auch noch kein Problem: „Ich habe mit dem Versorger Nordwasser gesprochen. Wir haben noch ausreichend Kapazitäten an Trinkwasser.“

Straßenbahn ist ein Problem

Was Matthäus aber Sorgen macht: „Unsere alten Straßenbahnen sind derzeit unerträglich heiß“, weiß er aus eigener Erfahrung. Die Fahrzeuge aus den 1990er Jahren würden nicht über Klimaanlagen verfügen. „Das haben nur die neuen Bahnen. Wir müssen uns mit dem Thema befassen – und dringend Kühltechnik nachrüsten.“ Für die Fahrgästen seien die Temperaturen nicht zumutbar. „Ich habe selbst beobachtet, dass Fahrgäste zwischendurch aussteigen, sich kurz an der Luft erfrischen und dann die nächste Bahn nehmen.“

Recyclingcenter mussten aufrüsten

Ein Problem aus dem Vorjahr soll es indes 2019 nicht mehr geben: Damals brannten gleich mehrfach Recyclinganlagen in der Hansestadt. Eine Anlage von Veolia in Hinrichsdorf brannte sogar zwei Mal, muss jetzt neu aufgebaut werden. „Wir haben insgesamt zehn Anlagen in der Hansestadt, in der relevanter Abfall behandelt und gelagert wird. Wir haben uns alle angesehen und gemeinsam mit dem Brandschutz- und Rettungsamt sowie dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Auflagen gemacht.“ Die Unternehmen mussten beispielsweise neue Löschtechnik und Brandmeldeanlage installieren, größere Wasservorräte anlegen. „Da gehen wir auf Nummer sicher.“

