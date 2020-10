Weitere Corona-Fälle im Landkreis Rostock: Schule und Behinderteneinrichtung betroffen

Bützow

Neue Corona-Fälle an einer Schule und in einer Behinderteneinrichtung im Landkreis Rostock: Der Landkreis teilt am Mittwochabend mit, dass ein Lehrer des Gymnasiums erkrankt ist. Der Infektionsweg sei bekannt, heißt es weiter. Elf Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 12 und drei Lehrerinnen und Lehrer der Schule sind nun in Quarantäne. Die Eltern sind informiert worden.

Um nun auch zu testen, ob die Kontaktpersonen mit dem Virus infiziert sind, wurden von den betroffenen Personen Abstriche genommen und im Labor untersucht. Ein Ergebnis steht noch aus. Die Länge der Quarantäne werde durch den letzten Kontakt mit dem Erkrankten bestimmt.

Weitere Fälle in Behinderteneinrichtung in Lieblingshof

Neben dem positiven Fall an der Bützower Schule meldet der Landkreis Rostock am Mittwoch drei weitere Fälle in einer Behinderteneinrichtung in Lieblingshof. Dort mussten 21 Bewohnerinnen und Bewohner nun in Quarantäne. 22 weitere Personen sowie die Arbeitskolleginnen und -kollegen eines Erkrankten werden nun ebenfalls vom Gesundheitsamt Rostock betreut.

MV meldet neuen Höchstwert am Mittwoch

Bereits im Verlauf des Tages musste nach einer Corona-Infektion ein Gymnasium in Güstrow schließen. Nachdem dort bereits Infektionsfälle aufgetreten waren und sich nun eine weitere Lehrerin infiziert hatte, musste die Schule vorläufig schließen. Auch in Wismar meldete das Gesundheitsamt einen positiven Corona-Fall an einer Schule. Ein Lehrer hat sich dort mit dem Virus infiziert. Mehrere Lehrer müssen nun in Quarantäne.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat am Mittwoch einen neuen Höchststand an Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. 89 Menschen steckten sich seit Dienstagnachmittag an. Im Landkreis Rostock waren dies alleine 18 Personen. Aber auch in allen anderen Landkreisen wurden neue Fälle gemeldet.

