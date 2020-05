Rostock

Die Krise bei Deutschlands Kreuzfahrt-Riesen – sie beschäftigt jetzt auch Regierung und Bundestag in Berlin. Vor allem die CDU drängt auf schnelle Hilfen für die Rostocker Reederei Aida Cruises: „Ich gehe davon aus, dass der Bund Aida schnell helfen wird. Das Unternehmen ist trotz der Corona-Krise hervorragend aufgestellt“, sagt Eckhardt Rehberg, haushaltspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag.

Vier neue Schiffe in nicht mal fünf Jahren, zweistellige Wachstumsraten und Umsätze in Milliarden-Höhe: In den vergangenen Jahren kannte Aida Cruises nur eine Richtung – bergauf. 14 Schiffe, 15 000 Mitarbeiter – davon 1500 an Land in Rostock und Hamburg: Hervorgegangen aus der einstmals volkseigene Deutschen Seereederei DSR ist das Kreuzfahrt-Unternehmen die Erfolgsgeschichte der ostdeutschen Nachwende-Wirtschaft.

Anzeige

800 Mitarbeiter in Rostock betroffen

Doch die Corona-Krise setzte dem Wachstum ein jähes Ende. Seit Mitte März darf Aida nicht mehr Fahren. Die Schiffe liegen fest in den Häfen. Umsätze? Gleich null.

Weitere OZ+ Artikel

Nachdem die 800 Mitarbeiter in der Rostocker Zentrale in den vergangenen Wochen bereits Alt-Urlaub, Überstunden und freie Tage abbauen mussten, geht es nun in Kurzarbeit. Das hatte Aida-Vize Hansjörg Kunze bereits am Dienstag der OZ bestätigt.

Bis Jahresende soll die Regelung gelten, Entlassungen seien bis dahin ausgeschlossen. Bei Aidas „Schwester-Unternehmen“ innerhalb der amerikanischen Carnival-Gruppe gibt es hingegen bereits einen massiven Stellenabbau: Erst am Freitag hatte die Muttergesellschaft angekündigt, in den USA fast die Hälfte der rund 3000 Stellen an Land zu streichen.

Aida möchte Kredite

Doch Kurzarbeit allein wird nicht reichen, um Aida durch die Krise zu bringen: Um die laufenden Kosten zu decken, braucht die Reederei Hilfen aus Berlin. „Es geht nicht um Zuschüsse des Bundes, sondern lediglich um Überbrückungskredite“, sagt Unions-Chefhaushälter Rehberg.

Die staatliche Bank KfW soll Aida unter die Arme greifen. Mit Millionen, die aber zurückgezahlt werden, sobald die Schiffe wieder mit Gästen fahren dürfen. Ähnliche Hilfen hatten auch andere Reise-Unternehmen bereits erhalten. Tui etwa oder auch die Lufthansa. In Milliarden-Höhe.

Aus dem Umfeld von Aida heißt es, die Reederei wolle „keine Geschenke“ vom Staat. Und auch Rehberg sagt: „Diese Kredite sind in der Krise das normalste auf der Welt.“ Nein, er mache sich keine Sorgen um die Reederei: „Die Eigenkapitalquote ist gut, die Fortführungsprognose exzellent.“ Rehberg gehe davon aus, dass es sehr schnell „grünes Licht“ für die Hilfen geben wird. Aida muss für diese Kredite übrigens auch Zinsen zahlen.

Wann darf Aida wieder fahren?

Die große Frage aber bleibt weiter offen: Wann werden Kreuzfahrten in Europa wieder möglich sein? Bei einer Video-Konferenz der Außenminister waren Kreufahrten nach OZ-Informationen aus Regierungskreisen nur am Rande Thema. Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD) habe die Schiffsreisen angesprochen, heißt es aus dem Außenministerium. Bis auf Weiteres gibt es aber keine Lösung für das Dilemma der Reedereien.

Der Druck aus der Wirtschaft, Aida zu helfen, aber wächst: „ Schwerin und Berlin dürfen die Kreuzfahrt-Branche nicht vergessen“, fordert der Rostocker IHK-Präsident Klaus-Jürgen Strupp. MV brauche das Vorzeige-Unternehmen Aida. „An der Reederei hängen viele, viele weitere Jobs und Millionen Euro an Wertschöpfung pro Jahr für Rostock und das Land.“

So würden die Motoren und Maschinenräume für die neuen Aida-Schiffe auf der Neptun-Werft in Rostock gebaut, an den Anläufen der Schiffe verdienen Schiffsversorger, der Hafen, aber auch Anbieter von Tagesausflügen, Busunternehmen und der Einzelhandel. Mehr als 45 Millionen Euro geben allein die Passagiere und Besatzungsmitglieder pro Jahr im Nordosten aus, hatte erst 2019 der Hafenbetreiber Rostock Port errechnen lassen. „Wir dürfen diesen Wirtschaftsfaktor nicht unterschätzen“, so Strupp.

Er fordert ein klares Bekenntnis der Landesregierung zur Kreuzfahrt und zu Aida: Schwerin müsse sich nun auch gegenüber der Bundesregierung eindeutig positionieren. „Es geht um Jobs in unserem Land.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Lesen Sie auch

Von Andreas Meyer