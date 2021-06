Rostock

Fast 400 Radfahrer wurden im vergangenen Jahr in Rostock bei Unfällen verletzt. „Die meisten passieren dann, wenn sich Radler und Autofahrer nicht an die Straßenverkehrsordnung halten“, sagt Horst Krumpen. Er ist der Vorsitzende im Landesverband des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und geriet selbst mehrfach mit Autofahrern und auch Hundehaltern aneinander. „Schilderwälder sind in fast jeder großen Stadt ein Problem. Man müsste Verkehrsrecht studiert haben, um sie an einigen Stellen zu verstehen“, findet er. Doch wie verhält man sich als Radler richtig, um Unfälle zu vermeiden. Die OSTSEE-ZEITUNG hat nachgefragt.

Bin ich gezwungen, auf dem Radweg zu fahren?

Das Kopfsteinpflaster in Rostocks KTV kann rutschig werden und für Unfälle sorgen. Wer sich auf dem Fahrrad unsicher fühlt, muss im Zweifel absteigen. Denn auf dem Fußweg müssen Fahrräder geschoben werden. Sobald es einen Radweg gibt, müssen Radler diesen zwingend nutzen – darauf weist auch das blaue Verkehrszeichen mit dem weißen Fahrrad hin, das an fast allen Radwegen zu finden ist und „benutzerpflichtiger Radweg“ bedeutet. Fußgänger dürfen den Radweg dagegen nicht nutzen.

Bei einem gemeinsamen Rad- und Gehweg müssen Radfahrer sich den Weg mit Fußgängern teilen – die Radfahrer dürfen, auch wenn es eng wird, nicht auf der Straße fahren. Das ist beispielsweise auf dem Weg vom Steintor zum Mühlendamm der Fall. Nicht nur der Rostocker Radentscheid kritisiert immer wieder die Unübersichtlichkeit und das Gefahrenpotenzial der Strecke, die nicht nur von Fußgänger und Radfahrern gleichzeitig, sondern sogar aus beiden Richtungen genutzt wird. Deshalb gilt – wie immer im Straßenverkehr – das Prinzip der gegenteiligen Rücksichtnahme.

Bis zu welchem Alter dürfen Kinder auf dem Gehweg fahren?

Runde Form, blauer Hintergrund, darauf als Symbol eine Mama mit Kind an der Hand: Ist ein Gehweg durch ein solches Schild gekennzeichnet, dann darf er von Radfahrern nicht benutzt werden, wenn sie älter als zehn Jahre sind. Kinder unter acht Jahren müssen ihn dagegen zwingend benutzen und dürfen durch eine Aufsichtsperson begleitet werden, die mindestens 16 Jahre alt ist. Paare müssen sich also entscheiden, wer mit dem Kind auf dem Fußweg fährt und wer die Straße beziehungsweise den Radweg benutzt.

Darf ich mit dem Rad über den Zebrastreifen fahren?

Nein. Es handelt sich um einen Fußgängerüberweg. Radfahrer müssen absteigen, wenn sie ihn nutzen wollen. Hier genießen – wie der Name schon sagt – ausschließlich Fußgänger den Schutz vor dem Autoverkehr. In der Realität sieht es aber anders aus: Die Zebrastreifen vor dem Innerstädtischen Gymnasium oder in der Carl-Hopp-Straße werden von den meisten Radlern einfach überfahren.

Darf ich Einbahnstraßen in entgegengesetzte Richtung befahren?

Nur dann, wenn das Einbahnstraßenschild mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ ausgewiesen ist, dürfen Radfahrer eine Einbahnstraße in beiden Richtungen befahren. In Rostock sind aber mittlerweile fast alle Einbahnstraßen für den Fahrradverkehr freigegeben.

Von Carolin Riemer