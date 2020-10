Welche Schauspielerin das neue Ehrenmitglied des Rostocker Theaters ist

Warnemünde

„Rote Rosen und Skandale“, ein Stück über Hildegard Knef, bildete den Rahmen für die Ehrung. Am 25. September wurde Schauspielerin Petra Gorr in der Kleinen Komödie Warnemünde offiziell in die Reihe der Ehrenmitglieder aufgenommen. Aber zunächst wurde das Hilde-Knef-Stück gespielt, in dem Petra Gorr mit dem Musiker Christian Kuzio auf der Bühne steht.

Volkstheater-Intendant Ralph Reichel war an diesem Abend gekommen, um eine Laudatio auf Petra Gorr zu halten. Als er 2016 nach Rostock gekommen war, habe Reichel mit allen Angestellten Mitarbeitergespräche geführt und war von der Schauspielerei beeindruckt, „besonders von ihren Augen“, so der Intendant. Schnell reifte bei ihm der Entschluss, die Schauspielerin, die seit über vier Jahrzehnten am Volkstheater wirkte, zu ehren.

Petra Gorr wurde in Dippoldiswalde geboren und lernte in Torgau den Beruf einer Rinderzüchterin mit Abitur. Es folgte ein Studium an der Schauspielschule „ Hans Otto“ in Leipzig, dann ein Engagement am Leipziger Theater. Der erste Arbeitstag im Volkstheater Rostock war der 1. Januar 1979. Und das erste Stück, in dem Petra Gorr mitwirkte, war „Armer Ritter“ von Peter Hacks. Anfang der Achtziger spielte Petra Gorr auch bei den „Störtebeker“-Festspielen in Ralswiek. Später wirkte sie unter anderem in der Rockoper „Rosa Laub“ mit. Im Laufe der vier Jahrzehnte war Petra Gorr in rund 240 Rollen zu erleben. Auch nach der Wende ging es für sie am Volkstheater weiter, sie hat die Intendanten in Rostock kommen und gehen sehen. Eigentlich im Ruhestand, absolviert Petra Gorr mittlerweile ihre 44. Spielzeit am Volkstheater.

Als Volkstheater-Chef Ralph Reichel ihr die Ehrenmitgliedschaft antrug, empfand sie das als große Ehre, sagte Petra Gorr. Auch Ensemblemitglieder und Volkstheater-Mitarbeiter hatten ein Video vorbereitet, mit dem sie der Schauspielerin gratulierten. Petra Gorr wird weiter als Schauspielerin zu sehen sein. „Die Eröffnung des neuen Theaters möchte ich noch erleben“, sagte sie.

