Welche Spitzenposten der Rostocker Hauptausschuss jetzt vergeben hat

Rostock

Die Führungsebene der kommunalen Gesellschaft Wohnen in Rostock (Wiro) bleibt auch in den nächsten Jahren konstant: Der Hauptausschuss der Rostocker Bürgerschaft hat Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung unter anderem den Vertrag von Geschäftsführer Ralf Zimlich einstimmig verlängert.

Außerdem hatten die Ausschussmitglieder eine weitere wichtige Personalentscheidung auf der Tagesordnung: die Besetzung der Geschäftsführung für die Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung und -entwicklung (RGS). Auf diese Stelle hat sich auch Steffen Wandschneider-Kastell beworben, der gerade noch am Montag nach gut zehn Jahren den Vorsitz der SPD-Bürgerschaftsfraktion abgegeben hatte.

Hauptamtlich arbeitet der Jurist Wandschneider-Kastell im Schweriner Finanzministerium. Und wird dort wohl auch erst mal bleiben, denn die Findungskommission für die RGS-Geschäftsführerstelle entschied sich für einen anderen Kandidaten: Oliver Buchholz (40), geboren in Schwerin, ist Diplom-Geograf und arbeitete zuletzt als Standortleiter bei der Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung in Ludwigslust, die sich – ähnlich der RGS – um Stadtentwicklung und Sanierung kümmert.

Neubesetzung nach Streit um amtierende Chefin

Seit mehreren Jahren wird die RGS schon von Sigrid Hecht geleitet, die zugleich Chefin des Kommunalen Eigenbetriebes für Objektbewirtschaftung und -entwicklung (KOE) ist. Vor gut einem Jahr gab es in der Stadt heftige Diskussionen um diese Doppelfunktion. Vor allem weil die Rathausspitze offenbar plante, Teile der städtischen RGS zu privatisieren – was zu heftiger Kritik von der Bürgerschaft führte.

Der Hauptausschuss stimmte im Dezember 2020 aber dennoch dafür, Sigrid Hechts Vertrag als RGS-Chefin nicht zu verlängern – obwohl ihr eine erfolgreiche Arbeit bescheinigt wurde. Offizielle Begründung: Rostocks wichtigste Frau in Immobiliensachen solle sich voll und ganz auf die zahlreichen Aufgaben des KOE konzentrieren.

Nach OZ-Informationen hat sich Sigrid Hecht nicht auf die Ausschreibung des Geschäftsführerpostens beworben. Sie wird also künftig nur noch den KOE leiten. Oliver Buchholz wurde am Dienstagabend bei zwei Enthaltungen zu ihrem Nachfolger gewählt. Die Pläne, Teile der RGS zu privatisieren, seien nach Ansicht einiger Bürgerschaftsmitglieder mittlerweile offenbar vom Tisch.

Von Claudia Labude-Gericke