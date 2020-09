Welche Tierarten jetzt neu im Rostocker Zoo eingezogen sind

Rostock

Mirko Strätz trägt die Zukunft auf dem Schlips: Rote, grüne und gelbe Papageien tummeln sich auf der Krawatte des Vorsitzenden vom Förderverein des Rostocker Zoos. Ganz abwegig ist es nicht, dass sich bald Papageien im Tierpark tummeln – schließlich gibt es dort seit Kurzem eine große begehbare Voliere für die Vogelarten Südamerikas. Rund 900 000 Euro wurden in die neue Anlage investiert, die im historischen Zooteil nahe des Löwengeheges liegt.

130 000 Euro sowie jede Menge unterstützende Arbeiten haben die Mitglieder des Fördervereins übernommen. „Für uns ist es das bisher größte Projekt in der Vereinsgeschichte“, so Strätz. Nicht nur er ist deshalb froh, dass die Voliere nach langen Jahren der Planungs- und Bautätigkeit nun endlich fertig ist.

Anzeige

Nachzuchten stammen aus anderen deutschen Zoos

Die 650 Quadratmeter große Sichler-Voliere wurde nach der Vogelart benannt, die es im Zoo schon länger gibt und die deshalb als erste Insassen feststand. „Wir haben dann bei den Planungen geschaut, welche anderen Arten zu unseren scharlachroten Sichlern passen“, sagt der zuständige Kurator Markus Klamt. Neben zwei Spitzschwingenenten, die von der Stelzvogelwiese in die Voliere umgezogen sind, ergänzen vier neue Arten die Wildvogel-WG: Vier Rotschulterenten, neun Rosalöffler, drei Kahnschnäbel sowie zwei Herbstpfeifgänse – alles Nachzuchten aus Zoos in Hamburg, Cottbus, Köln, Braunschweig und Bernburg. „Diese Vogelarten bewohnen alle die gleichen südamerikanischen Lebensräume und können deshalb auch in Zoos harmonisch zusammenleben“, begründet Klamt seine Auswahl.

Weitere OZ+ Artikel

Robert Wilken vom Rostocker Zoo mit dem Abendbrot für die Vögel. Zum Mittag gab es Fisch. Quelle: Martin Börner

Auch die Bedingungen innerhalb der Voliere sollen dem natürlichen Lebensraum der Vögel möglichst nahe kommen. Deshalb wurde die Anlage mit Naturboden ausgestattet. Zudem wurden Büsche und Bäume gepflanzt, gibt es Nestunterlagen, Nestkörbe und Nistmaterial. Die Tiere können zwei Teiche nutzen, die durch einen kleinen Wasserlauf verbunden sind.

Schon sechs Küken geschlüpft

Für den Kurator war die Sichler-Voliere das letzte Projekt, bevor er aus privaten Gründen vom Rostocker in den Berliner Zoo wechselt. Wenn er durch die rund sechs Meter hohe Freiluft-Anlage geht, kann sich Klamt zufrieden umschauen. „Die Vögel haben sich gut eingelebt“, bilanziert er. Das sei auch ein Erfolg der schrittweisen Öffnung der Voliere für Besucher. „So konnten sich die Tiere Stück für Stück an die Menschen gewöhnen.“

Roter Löffler in der neuen Voliere im Rostocker Zoo. Quelle: Martin Börner

Was ebenfalls für die gute Eingewöhnung spricht: Obwohl die Vögel erst seit Anfang Mai zusammen in der Voliere leben, gab es bereits Nachwuchs. „Unter anderem ein Sichlerjungtier, das derzeit noch schwarz ist und sich erst später auf das charakteristische Scharlachrot umfärbt, sowie fünf kleine Rotschulterenten“, zählt der Kurator auf, erklärt aber gleichzeitig, dass die neue Voliere sowohl noch Platz für weitere Jungtiere als auch für neue Vogelarten bietet. Bereits jetzt zählt der Rostocker Zoo rund 500 gefiederte Bewohner in 73 Arten.

Am 26. Juli ist dieses Sichler-Jungtier geschlüpft. Später färbt es sich noch in einen Scharlachroten-Farbton um. Quelle: Martin Börner

Café wird Winter- und Quarantänequartier

Das ehemalige Café Tordalk, das zur Voliere gehört, wurde zum Winterquartier für die Tiere umgestaltet. „Wenn es kälter wird, können die Vögel aber selbst entscheiden, ob sie sich lieber drin oder draußen aufhalten. Erst ab minus 20 Grad müssten wir sie einsperren“, sagt Kurator Klamt. Für Besucher wird in der kälteren Jahreszeit innerhalb der Voliere ein zusätzlicher Weg geöffnet, sodass das Beobachten der Tiere dennoch möglich ist. Ein weiterer Vorteil der neuen Anlage: „Auch für den Fall einer Vogelgrippe können wir die Tiere dann in diesen Räumen in Quarantäne halten“, erklärt der Experte.

Voliere soll Schneestürmen stand halten

Der gesamte Bau der Voliere mit Besucherschleuse und Dachkonstruktion war durch die besondere Form, Größe und die Anforderungen an die Statik eine Herausforderung. „Deshalb hat es auch länger gedauert. Dafür ist die aktuelle Konstruktion aus Profilstahl und schneesicher“, spielt Zoodirektor Udo Nagel auf das Jahr 2018 an, als der massive Schneefall im April einige ältere Volieren des Zoos beschädigte.

In der Nähe des Löwengeheges liegt die neu eröffnete Sichler-Voliere. Quelle: Martin Börner

Mit dem Bau der neuen Anlage sei auch wieder die hiesige Wirtschaft gestärkt worden. „Wenn möglich, arbeiten wir gern mit Unternehmen aus der Region zusammen, für die oftmals der Zoo auch eine Herzensangelegenheit ist“, so Nagel. Deshalb sei auch trotz der Corona-Krise keines der geplanten Vorhaben gestoppt oder gestrichen worden. „Was die neue Robbenanlage betrifft, liegen wir gut im Zeitplan. Wir hoffen, nächstes Jahr mit dem Bau beginnen zu können“, erklärt der Zoodirektor.

Ansiedlung von Sumpfschildkröten geplant

Auch der 260 Mitglieder zählende Förderverein will sich auf dem erfolgreich realisierten Großprojekt nicht ausruhen. „Stillstand gibt es für uns nicht“, sagt Strätz, der seit 2007 Vorsitzender ist. Unter anderem gebe es Gespräche, wie sich der Verein beim Um- und Ausbau der Otteranlage einbringen könnte. „Und es gibt Überlegungen, in den Außengräben des Darwineums europäische Sumpfschildkröten anzusiedeln“, gibt Mirko Strätz einen Ausblick. Ob er auch für diese Tierart schon eine eigene Krawatte hat, ist aber noch sein Geheimnis.

Von Claudia Labude-Gericke