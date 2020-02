Welches ist das beste OZ-Leserfoto 2019? Jetzt noch abstimmen und gewinnen

Rostock

Die OSTSEE-ZEITUNG sucht das schönste Leserfoto des Jahres 2019. Bis Sonntag, den 23. Februar 2020 kann noch für das beste Bild abgestimmt werden. 315 Personen haben bislang an der Umfrage teilgenommen und ihren Favoriten gewählt.

Die meisten Stimmen konnte zum jetzigen Zeitpunkt Christine Schirrow mit ihrem Foto aus dem Monat November für sich gewinnen. Sie machte eine Aufnahme vom Teich im Fischerdorf in Rostock-Evershagen. Knapp 16 % aller Teilnehmer konnte sie für ihr Bild gewinnen.

Zur Galerie Im vergangenen Jahr haben Sie uns wieder Tausende Fotos zugeschickt. Zwölf Mal im Jahr wählt eine Jury der OZ-Redaktion ein Leserfoto aus, das dann für einen Monat als Titelfoto auf den Social-Media-Kanälen der OZ zu sehen ist.

Viele Leser haben auch für das Leserbild aus dem Monat Juli gevotet. Mit fast 15 Prozent liegt es derzeit auf dem zweiten Platz. Zu sehen ist die Gewitterfront über Stralsund, welche Dirk Paepke festgehalten hat. Beinahe ein Zehntel der teilnehmenden Personen haben für den Schnappschuss von dem Segler auf dem Greifswalder Bodden von Uwe Kantz gestimmt.

Mitmachen lohnt sich

In unserer Online-Umfrage kann noch bis Sonntag abstimmt werden – und dabei können Sie, liebe Leser, genauso tolle Preise gewinnen wie die Fotografin oder der Fotograf des besten Leserfotos. Die OZ vergibt drei Fotobücher „Rostock-Album“ über die Hansestadt sowie fünf der beliebten OZ-Kalender „Schöne Ostsee 2020“.

Die Gewinner werden am 24. Februar online und einen Tag später in der Zeitung veröffentlicht. Die OZ hat bereits zwei Fotobände mit den besten Aufnahmen ihrer Leser herausgebracht, die den Titel „Bildschöne Heimat“ tragen. Sie sind für 14,99 Euro in allen OZ-Servicecentern oder im OZ-Shop online erhältlich.

Fotos werden auf Facebook und Twitter gezeigt

Zwölf Mal im Jahr wählt eine Jury der OZ-Redaktion ein Leserfoto aus, das dann für einen Monat als Titelfoto auf den Social-Media-Kanälen der OZ zu sehen ist. Auf Facebook und Twitter finden die Bilder dann jeden Tag tausende Betrachter.

Von OZ