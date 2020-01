„Wellcome“ hilft nach der Geburt: Drillingsmama aus Rostock ist froh über Unterstützung

Rostock

„So ein Angebot sollte es überall geben“, sagt Carmen-Angela Craciun. Die 33-jährige Drillingsmama meint das Projekt „wellcome“ in Rostock. Hier können sich Eltern nach der Geburt melden, wenn sie sich Unterstützung wünschen. Von ehrenamtlichen Frauen werden sie dann drei bis sechs Monate – bis spätestens zum 1. Geburtstag des Kindes – unterstützt.

Eine von 20 Ehrenamtlichen in Rostock ist Doris Neumann. Die 66-Jährige ist seit knapp fünf Jahren bei „wellcome“ und kann sich kein schöneres Ehrenamt vorstellen. „Ich bin einfach gern mit Kindern zusammen und kann meine freie Zeit so sinnvoll nutzen“, sagt die ehemalige Elektroingenieurin. Bei den Familien kümmert sie sich um die größeren Geschwister, begleitet die Mama bei Arztbesuchen, hilft beim Füttern oder geht mit den Kindern spazieren oder auf den Spielplatz.

Ehrenamtliche sind dritte Hand für Eltern

Bei insgesamt fünf Familien war sie im Einsatz. Eine ist der Rostockerin ganz besonders ans Herz gewachsen: Familie Craciun mit ihren Drillingsmädchen. „Wir haben uns gesehen und es hat sofort gepasst“, schwärmt Mama Carmen-Angela. Da die junge Frau für ihre drei Kinder alles selbst gekocht hat, stand sie viel in der Küche. In der Zeit hat Doris Neumann sich mit Alice, Antonia und Emma beschäftigt.

von links: Doris Neumann (66) und Mutter Carmen-Angela (33) mit den Drillingen Antonia, Alice und Emma Quelle: Stefanie Adomeit

„Sie war wie eine dritte Hand für mich“, sagt Craciun und lacht, als sie an die Zeit zurückdenkt. Ihr Mann Bogdan-Lonut – promovierter Ingenieur im Bereich Wind- und Solarenergie – kommt erst abends von der Arbeit, so war die Unterstützung von „wellcome“ für die junge Frau wie ein Sechser im Lotto.

Fünf Jahre „wellcome“ in Rostock

In Rostock gibt es das Projekt „wellcome“ nun seit fünf Jahren. Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Angela Merkel. „Wir möchten Eltern entlasten, ihr Wohlbefinden steigern und eine positive Mutter-Kind-Beziehung unterstützen“, sagt Koordinatorin Vera Weiß. 67 Familien wurden seit Beginn des Projekts in und um Rostock unterstützt. Mittlerweile gibt es „wellcome“ an insgesamt 230 Standorten in allen 16 deutschen Bundesländern, aber auch in der Schweiz und in Österreich.

Ein Angebot für alle Familien

Das Besondere an „wellcome“ – es ist für alle Familien gedacht. Ob Studentin oder im Berufsleben stehende Mama, ob das erste oder das dritte Kind, ob in Rostock oder naher Umgebung – jede Familie kann sich bei „wellcome“ melden. „Sehr oft erlebe ich engagierte junge Eltern, die müde und erschöpft sind. Daher weiß ich, wie wichtig unbürokratische und praktische Unterstützung für Familien sein kann“, sagt Vera Weiß. Insgesamt 1650 Stunden waren die Ehrenamtlichen in den vergangenen fünf Jahren für die Familien im Einsatz.

Ehrenamtliche für „wellcome“ willkommen

Zum fünften Jubiläum gestern kam auch Kerstin Hagen, Oberärztin im Kreißsaal in der Rostocker Südstadt. Ihr gefällt das Projekt so gut, dass sie und ihre Hebammen bereits Eltern nach der Entbindung das Informationsblatt von „wellcome“ mitgeben. „Wir freuen uns immer über neue Ehrenamtliche, die uns unterstützen“, sagt Dorothea Eggers (51), Mitarbeiterin von „wellcome“.

Besonders für den ländlichen Raum, rund um Rostock sei Bedarf. „Denn die Nachfrage steigt von Jahr zu Jahr“, weiß Eggers. Voraussetzung ist, dass die freiwilligen Helferinnen mobil sind, Zeit haben und natürlich Verantwortungsbewusstsein und Spaß am Umgang mit Kindern.

Von Stefanie Adomeit